科创板上市注册生效 蚂蚁IPO倒计时

北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）蚂蚁集团“A+H”股IPO渐行渐近。10月22日晚间，据上交所网站显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效，根据规定，科创板上市注册生效后一年内，发行时点由发行人自主选择。此前一天，蚂蚁集团港股IPO也通过聆讯。根据蚂蚁集团披露的上市发行安排及初步询价公告，蚂蚁集团A股股票代码为“688688”，可同时用于发行的初步询价及网下申购，发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日。

蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行尚待香港联交所批准。本次A股、H股初始发行股份数量分别不超过16.7亿股，“A+H”发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。本次蚂蚁集团A股发行与H股发行并非互为条件。

据悉，蚂蚁集团本次发行采用战略配售、网下发行及网上发行相结合的方式进行。发行的战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。其中联席保荐机构相关子公司为中金财富和中信建投投资。

据披露，阿里巴巴全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与战略配售，认购蚂蚁集团7.3亿股。此外，据媒体报道，目前多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO。其中，中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资；国际机构投资者方面，包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金。

“近年来，阿里巴巴在数字化转型上动作频频，例如发力数字营销、打造新零售业态等，此次阿里认购蚂蚁集团，亦表明其对金融科技、数字科技发展前景的积极态度。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，获大股东增持、六大主权基金参投，一方面能够增强市场信心，有利于稳定蚂蚁上市后股价；另一方面则显现出强劲的机构力量，有利于引领长期投资、价值投资，使蚂蚁集团专心聚焦于科创主业，提升其中长期的行业竞争力。

金融行业资深分析师王蓬博同样称，蚂蚁集团上市获得阿里认购，一方面说明阿里内部对蚂蚁集团业务增长的信心，也增加了对蚂蚁集团整体的控制。另一方面也有利于蚂蚁股价的稳定，毕竟是有限售期限的长线资金，也会增加投资人的信心。

同时，六大主权基金参与，从构成上来看，国内和国外的主权基金均存在，说明国际资金也在寻找安全的避风港。王蓬博认为，长线资金参与，有利于蚂蚁集团市值的稳定，同时对A股来讲也是一个稳定器的作用。

北京商报记者注意到，蚂蚁集团在招股意向书中也更新了财务数据。2020年1-9月，蚂蚁集团实现营业收入1181.1亿元，较上年同期829.09亿元增长42.56％，主要来自数字金融科技平台收入的增长，其次为数字支付与商家服务收入的增长；实现毛利润695.49亿元，较上年同期399.07亿元增长74.28％；整体毛利率从上年同期的48.13％增长至58.84％，系得益于公司整体收入增长快于交易成本。

蚂蚁集团称，公司整体业务持续快速增长，主要受到平台用户规模及业务规模增长所驱动，其中支付宝App月度活跃用户从2020年6月的7.11亿增长至2020年9月的7.31亿。

苏筱芮指出，从营收构成和利润增长来看，预计蚂蚁集团后续将在理财科技平台与保险科技平台板块持续发力，此次蚂蚁战配基金的发售，就体现出了支付宝渠道强大的销售能力，而目前微贷科技平台面临监管的不确定性，例如联合贷款模式等，因此蚂蚁集团后续发力理财与保险科技平台，既是自身趋利避害的发展需求，也能够平衡各业务占比以降低业务集中度带来的经营风险。

“从数据能看到，蚂蚁集团支付服务占收入三成多，金融科技服务占收入比重超过六成。且金融科技的收入占比逐年提高。这说明，蚂蚁集团的金融科技服务增速越来越快，具有平台优势、巨大流量、体系优势和资本优势，这也符合整体战略方向预期。不过，未来收入如何保持高速增长，以及如何应对支付行业新势力出现等带来的市场竞争和用户争夺等，仍是蚂蚁集团要面临的挑战。”王蓬博称。

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