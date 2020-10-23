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“瘦身版”方案被否 美国经济刺激2.0无望？

陶凤 汤艺甜

2020年10月23日07:59  来源：北京商报
 

　　白宫版“意难忘”还在继续上演，共和党的新方案再次止步参议院。规模不够、条款不全、覆盖面不广，在民主党眼中，共和党的这份“瘦身版”经济刺激方案还不如没有。虽然众议院议长佩洛西对“进一步的谈判前景感到乐观”，但从当前的形势来看，这份被美国民众寄予厚望的方案，要想在11月初的大选前推出，可能性几乎为零。

　　“要么全有，要么全无”

　　美国总统大选倒计时只剩10天，5000亿美元和2万亿美元之间的较量还没有休止的意愿。当地时间10月21日，美国参议院再次否决共和党提出的应对疫情冲击的经济刺激方案。

　　投票结果显示，该方案以51对44票遭到否决，未能达到迈向立法步骤所需的60票。这一结果虽然令人失望，但也在意料之中，毕竟在上个月，民主党人也是这样将共和党的方案拒之门外，上一次共和党提出的方案规模也是5000亿美元。

　　在被否决的消息传出后，美国三大股指短线走低，当天集体收跌，道指跌0.35%，报28210.82点，纳指跌0.28%，报11484.69点，标普500指数跌0.22%，报3435.56点。恐慌指数VIX跌2.38%，报28.65点。

　　相较于自己心心念念的2.2万亿美元，共和党的精打细算显然不能让民主党满意。在民主党看来，共和党未能意识到新冠疫情的严重性，作为民主党人的参议院少数党领袖查克·舒默将共和党的计划称为“党派性的”和“瘦小无力的”。

　　具体来看，共和党此次给出的方案包括：给资助小企业的企业薪酬保护项目（PPP）追加拨款、每周300美元的补充失业救济金以及对企业的责任保护等资金，但不包括对美国民众的另一轮直接发放现金。

　　而在民主党的方案里，不仅规模更大，覆盖面也更广，比如补充失业救济金的标准为每周300美元，还包括直接给个人发钱，为调整后年度总收入不超过7.5万美元的个人提供新一轮高达1200美元、为年度总收入不超过15万美元的夫妇提供2400美元；除此之外，民主党的方案在住房援助、食品援助、儿童保育和教育等方面都出手阔绰。

　　而这样一份方案也让共和党感到不满。他们认为，民主党人提出的昂贵清单中列出了许多与新冠危机无关的规定。比如，参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔就表示，民主党人坚持要达成一项总值约2万亿美元的全面协议，“要么全有，要么全无”。

　　大选前无望

　　在“瘦身版”方案再一次“流产”的同时，白宫还试图用另一则相关消息安抚人心。白宫幕僚长梅多斯周二表示，特朗普政府和民主党人在抗疫刺激措施谈判上取得了进展，但仍需要克服重大分歧，才能在美国大选之前达成协议。白宫的提议是推出1.88万亿美元的刺激方案。

　　当天，众议院议长佩洛西与美国财政部长姆努钦当天举行了一场电话会议，讨论美国新一轮万亿级的经济刺激方案。

　　根据佩洛西发言人德鲁·汉米尔在推特上的说法，佩洛西与姆努钦当天通过电话会议的对话，已经使得双方达成“接近立法”的程度，在涉及医疗健康等优先事项方面，包括提供战略性检测和病毒追踪计划，同时保障学生在学校的安全性问题等。双方的“分歧正在缩小”。

　　据了解，在本周四，佩洛西与姆努钦将会再次就此进行沟通。

　　当然，双方肯定不会这么轻易达成一致。佩洛西在电话会议后也承认，美国国会可能无法在大选前通过经济刺激方案，“我们显然希望在11月3日之前达成协议。（不过）这实际上取决于特朗普总统能否说服米奇·麦康奈尔这样做”。

　　佩洛西还继续补充称，“我认为米奇·麦康奈尔可能不介意在大选后这样做”。这无疑是将大选前无法达成协议的“锅”甩给了共和党。

　　事实上，麦康奈尔的确也警告过白宫，不要同意任何类似于佩洛西所支持的全面的方案。在高盛经济学家菲利普斯看来，由于双方分歧大、时间短，佩洛西和姆努钦似乎不太可能在大选之前达成协议。更重要的是，即使原则上双方在未来几天宣布达成一项协议，但想赶在选举日之前通过国会投票似乎不太可能。

　　“别指望南希·佩洛西和哭哭啼啼的查克·舒默会愿意在经济刺激（方案）上为我们伟大的美国工人，或者为我们伟大的美国本身做正确的事情”，在当天晚些时候发布的推特中，特朗普显得很气愤，称民主党人为他们自己州和地方争取援助的做法，是当前新一轮刺激法案谈判的主要障碍。

　　特朗普的心机

　　关于这次的经济刺激方案，中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清表示，拖到现在，民众也已经做好了心理预期，大部分预测都是大选之前出不来了，在核心议题上双方还是有很多分歧。

　　事实上，杨水清分析称，特朗普其实是更想拖到大选之后再推出。一方面，在接下来的十多天内推出，民众可能会认为是在佩洛西的反复要求下推出的，也不会把这笔福利算到特朗普的头上；另一方面，大选之后，如果是自己继续当选，特朗普就可以把这个方案当做给民众的福利，而如果自己没有当选，那这个方案出不出来他可能也不关心了。

　　在中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才看来，现在美国的当务之急是总统大选，两党的重心其实都在为大选铺路上，经济刺激法案等问题都是次要的。

　　事实上，徐洪才还指出，坦率来说，二季度美国经济非常糟，但三季度的一些指标比二季度好转了，IMF也上调了对美国的经济预测，再加上疫苗研发也处于“黎明前的黑暗”时期，大家比较看好，因此整体来说，经济前景没有以前那么悲观了。

　　另外，从效果的角度来看，杨水清指出，第一阶段的刺激方案的确在各方面表现较好，但前提是当时的经济在4月跌到谷底，5月回升速度很快，到6、7月，尤其是8月之后，回升的速度开始放缓，现在进入平稳的瓶颈期，再刺激的效果应该不如第一轮明显。

　　杨水清进一步分析称，经济刺激方案一方面是给民众发钱，另一方面是给企业发钱。给民众发钱主要是增加居民的可支配收入，本来这个指标就是在增加的，再加上民众的储蓄意识在增强，因此再刺激的效果也不会那么强；而给企业发钱是为了减轻其负担，已经救助了一批，倒闭了一批，企业也不是急于非要在这十多天内得到救助，因此大选前推出方案的效果可能并不明显。

　　不过，这并不意味着美国经济就可以完全不需要进一步的支撑了。美联储21日发布的全国经济形势调查报告显示，9月初以来美国多数地区经济增速为“微弱至温和”。这表明在部分地区新冠疫情反弹和缺乏新一轮财政救助背景下，美国经济复苏动能正在减弱。

　　当天，美联储理事布雷纳德还警告称，美国经济复苏仍然高度不确定、高度不均衡，需要进一步财政支持。布雷纳德警告，过早终止财政支持措施将抑制就业和消费增长，导致更多企业倒闭，损害生产能力，令美国经济面临再次陷入衰退的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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