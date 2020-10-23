营销热产品冷 国台酒业还背得动高负债吗

自从“酱香第二股”上演争夺战，国台酒业的“曝光率”日益增多。在刚刚结束的济南秋糖会，国台酒业相继举办经销商大会、国台大健康中国行以及成立贵州国台文化创意酒公司等活动，并在展区推广核心单品国标酒。然而，高调造势的背后，却难掩产品力不足的窘态。北京商报记者走访发现，不同于郎酒、习酒等酱酒产品，国标酒在北京地区商超、烟酒店中相对少见，不少烟酒店老板表示未曾听过该产品。

除此之外，2017年-2019年，国台酒业资产负债率高居60%左右，2017年甚至超过70%，而且短期偿债能力指标低于白酒上市企业平均水平。值得关注的是，国台酒业正积极筹备上市，并已于日前披露招股书。就资产负债率高企和上市前景等问题，北京商报记者向国台酒业董秘办发去采访提纲，对方因出差最终没能给予回复。

负债率居高不下

自披露招股书起，国台酒业营销事件频发，但套路再多，也难以掩饰企业面临的诸多问题。据国台酒业5月底披露的招股书显示，2017-2019年，国台酒业实现营收分别为5.73亿元、11.76亿元和18.88亿元，净利润分别为0.47亿元、2.4亿元和4.11亿元。北京商报记者对比19家白酒上市公司2019年财报数据发现，国台酒业实现超18亿元的营收和4亿元左右的净利润，两项财务指标仅排在倒数第五位。

虽然净利润逐年增长，但资产负债率过高会影响国台酒业盈利能力。据招股书显示，为加快自身建设发展，国台酒业通过银行借款等方式实现了较大规模融资。截至2019年末，国台酒业有息负债余额为18.17亿元，占公司资产总额的37.45%。2017-2019年，国台酒业资产负债率分别为86.71%、58.3%和61.1%；除去ST皇台、金种子酒和顺鑫农业的16家白酒上市企业资产负债率平均值分别为30.04%、31.75%和32.34%。值得关注的是，对于企业而言，资产负债率的适宜水平为40%-60%。且业内指出资产负债率越高，企业面临的风险越大。

针对高负债率，国台酒业在招股书中解释称，融资金额主要用于年产6500吨酱香型白酒技改扩建工程项目，并在一定程度上补充流动资金。同时，国台酒业也表明，截至2019年末的有息负债将在未来三年内陆续到期偿付。大规模有息负债一方面加大了公司的财务费用负担，降低整体盈利能力；另一方面随着借款陆续到期，公司的偿债支出将逐步增大，公司的现金流规模也将被一定程度削弱。

通过上述数据不难发现，从短期偿债能力来看，国台酒业或将没有足够的流动资金偿还。短期偿债能力评估，一般通过流动比率和速动比率来体现。据招股书显示，2019年，除去ST皇台、金种子酒和顺鑫农业，16家白酒上市企业流动比率平均值为2.55，但国台酒业仅有1.48；速动比率平均值为1.61，但国台酒业仅有0.7。

前海开源首席经济学家杨德龙告诉北京商报记者，一般而言，短期偿债能力指标中，流动比率高于2、速动比率高于1为正常范围值。但不管是从资产负债率还是短期偿债能力，国台酒业的指标并不十分乐观，这一现象或将加剧企业经营风险，也可能会影响能否通过上市申请。

营销热产品冷

除了高负债率，国台酒业还存在产品力不足等现象。据悉，作为国台酒业核心大单品，国标酒于今年3月推出2015年酿造版，售价699元/瓶。今年秋糖会期间，国台酒业借助“酱酒持续热”、产区优势和老酒稀缺，公开言明“学习茅台”，将自身推上新高度。同时，国台酒业在部分城市高铁站、机场以及央视进行广告投放，为国标酒产品推广造势。随之而来的是企业营销费用不断攀升，据招股书显示，2017-2019年，国台酒业销售费用分别为1.03亿元、2.37亿元和4.47亿元，占比主营收18.27%、20.33%和23.88%。

北京商报记者走访发现，酒便利多家门店仅有一款500ml 53度国台“庆祝新中国成立70周年”纪念酒，售价为850-999元。无独有偶，多家华致酒库也仅有一款国台年份酒10年在售，售价800元左右。记者走访的多家门店均鲜有国台酒业核心单品国标酒。朝阳区一家酒便利门店老板表示，国台酒业属于相对陌生的品牌，大多数酒便利门店基本只有一款70周年的国台酒在售。与同为酱酒的郎酒相比，国台酒业产品由于知名度不足，出货量并不高。不过，多家华致酒库店员却表示，国台酒业10年在今年双节期间销售量相对可观。

主力酒款国标酒缺失线下渠道的同时，线上渠道表现也显得不尽如人意。北京商报记者对比国台酒、郎酒以及习酒天猫旗舰店在售同价格区间商品发现，（53度500ml）2015年酿造国标酒售价559元，月销量为44笔；（53度500ml）红花郎十五售价718元/瓶，月销量为107笔；（53度500ml）习酒窖藏1988售价518元，月销量为77笔。

上市之路胜算几何

随着酱酒热逐步升温，盯着“酱酒第二股”的酒企并不少。习酒因背靠茅台而放弃上市之路，郎酒和国台酒业早已展开贴身肉搏，金沙酒业则处于看着眼热的情绪中。

北京商报记者翻阅资料发现，2019年，国台酒业营收18.88亿元，金沙酒业营收15.26亿元，郎酒营收83.48亿元，习酒营收约80亿元。从营收体量来看，国台酒业并不占优势。同时，2019年，国台酒业净利润4.11亿元，同比增长70.87%，郎酒净利润24.44亿元，同比增长237%。从品牌影响力而言，国台酒业全国化仍在进行中，郎酒已经基本完成全国化，且郎酒多年在央视黄金时段的广告积累，已使其在知名度和国民度上超过国台酒业。

在白酒营销专家蔡学飞看来，“酱酒第二预备军团”从盈利能力、品牌影响力、产品矩阵以及全国化进程等方面，目前郎酒比国台酒业胜算更大。除了解决负债高的隐患，国台酒业还需梳理经销商渠道，持续规范终端渠道价格。

杨德龙则进一步指出，对于国台酒业而言，资产负债率高，财务杠杆率变高，很有可能会影响到上市结果。即使上市后，也将面临能否得到投资者认可、公司经营财务风险和按时还债等问题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)