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银保监会副主席梁涛：防范化解金融风险已取得重大成效

潘福达

2020年10月23日08:01  来源：北京日报
 
原标题：防范化解金融风险已取得重大成效

　　本报讯（记者 潘福达）在昨天举办的2020年金融街论坛平行论坛上，银保监会副主席梁涛介绍，我国防范化解金融风险攻坚战取得重大成效，为有效应对疫情冲击奠定了坚实基础，银保监会将坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

　　近年来，影子银行风险持续收敛，自2017年集中整治到目前，规模较历史峰值压降约20万亿元，从根本上维护了金融体系稳定。不良资产认定和处置大步推进，前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元，同比多处置3414亿元。互联网金融风险形势根本好转，全国实际运营P2P网贷机构已由高峰时期约5000家压降至9月末的6家，借贷规模及参与人数连续27个月下降。金融违法犯罪受到严厉打击，“安邦”“明天”“华信”等不法金融集团资产清理、追赃挽损、风险隔离等工作扎实推进，恒丰银行、包商银行、锦州银行等机构风险处置取得阶段性成效。

　　威胁金融安全的“灰犀牛”也得到了控制：前三季度，新增房地产贷款占全部新增贷款比重较去年同期下降3.7个百分点；配合地方政府化解隐性债务风险，近三年银行保险机构累计增持地方政府债券11万亿元。特别是今年以来，面对疫情带来的冲击，银保监会及时出台一系列纾困措施，全力以赴推动经济恢复正常循环，提早谋划应对风险反弹回潮，严密监测防范外部风险冲击，有效防止了突发公共卫生事件引发重大金融风险。

　　“从国际上看，经过一个时期的经济下行，未来经济领域的风险可能加速向金融风险演变；从国内看，经济增速下行也会带来资产劣变的压力。”梁涛介绍，下一步将坚决守住不发生系统性金融风险的底线，坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战。

　　具体来说，银保监会将防止影子银行反弹回潮，加大不良贷款处置力度，严厉打击非法金融活动，深化中小银行改革和化解风险，防范金融市场异常波动，同时加大金融反腐力度，严厉打击风险背后的利益勾结和关系纽带。加快构建金融风险防控长效机制方面，银保监会将健全重大金融风险应急处置机制，加快补齐制度短板，实现对所有机构、人员、业务以及表内外、境内外风险的全覆盖。

　　如何更好服务经济结构调整和转型升级？梁涛介绍，银保监会将大幅增加制造业和战略性新兴产业中长期资金支持；大力发展科技保险、专利保险；完善扶贫小额信贷政策，开发更多生态环保领域信贷保险产品，助力打赢脱贫攻坚战和污染防治攻坚战。

　　在持续深化金融供给侧结构性改革方面，银保监会将引导大型银行下沉服务中心，加快发展商业养老保险，推动中小银行、理财、信托、保险等重点领域改革实现突破，提升金融业双向开放质量。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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