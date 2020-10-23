财政部原副部长朱光耀：疫后经济复苏走出独特K字型

原标题：疫后经济复苏走出独特K字型

本报讯（记者 赵语涵）昨天，在2020金融街论坛年会“金融服务与发展”平行论坛上，围绕着“后疫情时期的经济恢复与重建”议题，多位大咖专家发表见解。财政部原副部长朱光耀发表主题演讲。他认为疫情后，经济复苏并非是此前预期的V字型反弹，而是出现了独特的K字型复苏走势。

朱光耀分析，K字型复苏有四个突出特点：第一个特点是区域和国别间的K字型差距明显。根据国际货币基金组织（IMF）最新的全球经济增长预测，2020年全球经济要下滑4.4%。从不同国家和区域来看，对美国的经济增长预测为-4.3%，欧元区是-8.2%，而中国是全球主要经济体中唯一预计正增长的国家，预测增长为1.9%。这说明不同国别和地区的经济复苏K字型分化明显。

第二个K字型是实体经济和金融市场、股票市场的表现分离非常明显。特别是美国，纳斯达克市场在疫情中仍创新高。朱光耀分析，首先，危机中数字经济得到了跨越式的发展，大型科技公司营业额、利润上涨，导致股票表现突出。同时，尽管服务业受到疫情最大冲击，但绝大多数受冲击的中小企业并非上市公司，没有反映到金融市场上。此外，全球的低利率甚至负利率趋势也是实体经济和金融市场表现分离的重要原因。

第三个K字型复苏体现在收入分配方面的剪刀差。疫情中，资本向高科技公司一端汇集，但对中低收入人群造成了重大打击。“如何稳定经济，保住市场主体，保住居民就业，是所有国家都面临的重大挑战。”朱光耀坦言，中国在这方面坚持“六稳”“六保”政策，对于经济的持续稳定向前发展是非常重要的。

第四个特点就是全球治理方面的K字型非常突出。朱光耀直言：“在疫情中，美国退出世界卫生组织等举动是全球合作的倒退，应该痛定思痛，回到国际合作的大框架中。”他认为，主要国家要坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商，这四个坚持对于处理好当前国际治理体系面临的挑战、保证全球经济回到健康发展方面是非常重要的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)