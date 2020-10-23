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金融开放塑造新格局 中国正成为全球最佳投资地

孙杰

2020年10月23日08:02  来源：北京日报
 
原标题：中国正成为全球最佳投资地

　　本报记者 孙杰

　　新冠疫情全球蔓延，世界经济遭受重创，国际金融市场一度大幅动荡，2020年注定是极不平凡的一年。超宽松的政策加剧负利率，正深刻影响着全球金融市场。

　　随着近年来中国金融加速扩大开放，为外国企业进入中国提供更多机会，金融开放的成效正在逐步显现。在2020金融街论坛年会上，多位重量级受邀嘉宾表达了同样的看法——中国正成为全球最佳投资地，投资巨头们将目光不约而同地锁定在中国。

　　低利率市场环境加剧投资难度

　　“这次论坛的举办恰逢其时，因为我们正在遭遇全球范围内的疫情，对我们的生活方式、投资方式以及业务运营的方式，产生了长期的影响。”在一场“金融开放与市场”平行论坛上，贝莱德集团创始人、首席执行官Larry Fink（拉里·芬克）在演讲中表达了这样的看法。他预计，在未来一段时间内，市场波动仍将维持在较高的水平，而且疫情造成的不确定性，将在社会和心理层面产生深远影响。

　　世界经济前景将会如何？黑石集团首席执行官Stephen Schwarzman（苏世民）认为，全球经济确实因为这次疫情的流行受到重大打击，可以说除中国以外，世界上所有的国家今年都将出现负增长。他表示，在疫苗或者是抗病毒药物出现并有效分发之前，2021年将会是很艰难的一年，但也会是复苏的一年，“不过如果想回到2019年的水平，需要的时间非常长。”

　　充满不确定性的市场环境，无疑加剧了投资难度。根据各国央行表态，这样的低利率情况将持续很长时间，投资者正在寻找回报来源。拉里·芬克表示，随着中国债券被纳入到更多全球指数中，中国债券正在受到越来越多投资者的青睐。

　　国际巨头看好中国市场

　　贝莱德集团是全球规模最大的资产管理集团之一，目前管理资产规模超7万亿美元，涵盖股权、债权以及另类资产等。拉里·芬克表示，低利率环境下投资难度加剧，随着外国公司进入中国的机会增多，贝莱德将继续投资中国市场。“贝莱德全球客户也非常想要了解中国、投资中国，他们Joseph Y.Bae在论坛演讲中表示，KKR对亚洲特别是中国，一直拥有高涨的投资热情，尽管贸易摩擦和地缘政治紧张局势加剧，但对亚洲和中国的热情没有改变。

　　高盛集团总裁John Waldron表示，在市场改革方面，看到中国实施了一些非常有意义的改革，包括扩大合格境外机构投资者的措施。这为包括高盛在内的外国公司提供了更多准入机会，“对这一点我们也感到备受鼓舞。”

　　外资配置人民币债券正高速增长

　　最近几年，中国资本市场开放的步伐明显加快，极大地增强了中国资产对海外投资者的吸引力。全国社保基金理事会副理事长王文灵在论坛演讲中表示，根据最新统计，国际资本配置人民币资产已超过6万亿元，年均增长将近20%，其中境外机构投资者配置人民币债券以每年40%的速度在增长。

　　桥水基金创始人Ray Dalio（雷伊·达里奥）持有同样的判断。他表示，在名义利率和实际利率接近或者低于零的情况下，中国债券和其他资本市场是比较有吸引力的，而且这个市场也正在日益开放。

　　“当前中美十年期国债利差处于250个基点的高位，境外投资者对中国的投资也在持续加大，特别是对债券市场的投资。”国家外汇管理局副局长宣昌能在论坛上表示。

　　中国庞大的科技应用场景和产业升级，将对科技创新形成强大的推动力，在新的发展格局下，资本市场开放步伐加快，对机构投资者而言，是巨大的新机遇。Joseph Y.Bae表示，过去10个月里，新冠肺炎疫情全球暴发以来，KKR一直观察疫情对全球经济的影响。他认为，随着中国中产阶层规模的日渐庞大，这一趋势将推动教育、娱乐、科技、医疗等服务的继续发展，而这些变化蕴藏着大量投资机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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