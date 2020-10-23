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我国个人缴费市场规模突破12万亿

赵莹莹

2020年10月23日08:03  来源：北京日报
 
原标题：我国个人缴费市场规模突破12万亿

　　本报讯（记者 赵莹莹）中国经济何以率先走出疫情阴影？数字经济无疑是推动中国经济复苏与发展的引擎之一。数字缴费的发展便是例证。昨天“金融街成果专场发布会”上发布的《中国便民缴费产业白皮书（2020）》显示，2019年我国个人缴费市场规模达到12.38万亿元，数字便民缴费已成为新冠肺炎疫情冲击的“缓冲器”。

　　打开支付宝，选择生活缴费，动一动手指，燃气费、水费、电费的账单便可在1分钟内付清。这样的场景，对许多市民来说绝不陌生。随着移动互联网的日益普及，线上化缴费成为主流，我国个人、企业及政务的数字便民缴费市场规模也不断创下新高。《中国便民缴费产业白皮书（2020）》统计显示，2019年我国个人缴费市场规模达到12.38万亿元，同比增长9%。其中，水、电、燃气等传统缴费市场规模达到5.2万亿元，同比增长6%；教育、医疗、物业、ETC等新兴缴费市场规模达7.18万亿元，同比增长14%。

　　从人数上看，线上缴费人群占已达到66.8%，相较2018年增长8.5%。与此同时，消费者对缴费服务的过程体验感、透明度、集成性满意度较高。2019年，我国便民缴费指数达到80.4，较2018年提升1.8个百分点，普惠性逐渐凸显。

　　“进入2020年，新冠肺炎疫情给我国经济社会带来了较大冲击，也对开放金融服务模式产生了深远影响。”白皮书发布人、中国光大银行云生活事业部总经理许长留表示，尽管疫情高发期对缴费产业带来了冲击，但政府出台一系列政策鼓励非接触、线上化服务，为数字便民缴费带来发展机遇。从研究结果看，数字便民缴费成为新冠肺炎疫情冲击的“缓冲器”，也是疫情防控的“指示器”，数字化程度越高的缴费业态受冲击越小、恢复速度越快。

　　北京大学数字金融研究中心的研究同样显示，数字信贷发展水平每提升1%，疫情对经营的冲击将减弱2.57%。随着越来越多的银行突破技术瓶颈发展数字信贷，疫情对企业经营的影响有望降低。

　　白皮书预测，未来，在5G、人工智能、云计算、大数据、区块链等新技术的引领下，便民缴费服务将在无感支付、智能收费等方面加大创新发展，数字便民缴费也将作为新基建的重要组成部分迎来高速发展阶段。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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