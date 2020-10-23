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工信部： 前三季度全国规上工业增加值同比增1.2%

记者 郭倩 北京报道

2020年10月23日08:07  来源：经济参考报
 
原标题：工信部： 前三季度全国规上工业增加值同比增1.2%

　　国新办22日举行前三季度工业通信业发展情况新闻发布会。记者获悉，规模以上工业增加值在一季度同比大幅下降的状况下，二、三季度同比增速分别回升至4.4%和5.8%，其中9月份达到6.9%。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，中国工业经济克服了新冠肺炎疫情等不利因素的影响，实现稳定恢复的良好态势。

　　数据显示，今年前三季度规模以上工业增加值增速1.2%，其中第三季度达到5.8%，每个季度都在回升。

　　黄利斌指出，在市场稳步恢复的带动下，41个工业大类中，前三季度累计增加值同比增长的行业达到20个。高新技术产业表现抢眼，涌现出一批新模式、新业态。黄利斌介绍，前三季度高技术制造业增加值同比增长5.9%，3月份以来，月均增速达到9%。

　　助企纾困的政策效果也开始显现。前8个月新增减税降费超过了1.8万亿元。在系列政策作用下，企业生产经营状况明显改善，市场主体信心恢复增强。6、7、8三个月规模以上工业企业实现利润同比分别增长11.5%、19.6%、19.1%，9月份制造业采购经理指数达到51.5%，连续7个月保持在临界点之上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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