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贸易引资逆势增长 开放加码彰显中国担当

多项数据走出逐季回升曲线 进出口、吸收外资实现单月两位数增长

2020年10月23日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：贸易引资逆势增长 开放加码彰显中国担当

　　前三季度，我国对外经贸合作领域交出靓丽答卷，走出逐季稳步回升曲线，并双双实现了年内累计增速由负转正。其中，9月当月，外贸进出口、吸收外资等重要领域都取得了两位数正增长的成绩。分析指出，在世界经济形势严峻的当下，中国以扩大改革开放的决心和行动为世界经济复苏助力，彰显了大国担当。

　　值得注意的是，我国市场开放还在持续加力。《经济参考报》记者注意到，进入四季度，相关部门密集部署，正在推进包括新版外商投资鼓励产业目录、海南自贸港外资准入负面清单等重磅利好政策将于年内出台，一批重大外资项目也在落地建设，中国国际进口博览会等国际经贸盛会如期而来，都在为全球贸易投资增添动能。

　　总量结构双双稳步向好

　　“三季度同比增长20.4%，明显高于一季度的-10.8%、二季度的8.4%。”在22日的新闻发布会上，商务部外资司司长宗长青指出，前三季度全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%，是今年以来吸收外资首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”。

　　不仅总量向好，吸收外资结构也在进一步优化。宗长青介绍，从资金投向来看，1月至9月，服务业实际使用外资同比增长15％，占全国实际使用外资77.9%，其中高技术服务业同比增长26.4%。科技成果转化服务、研发与设计服务、专业技术服务同比分别增长31.2%、72.8%和92.5%。

　　从资金来源来看，在主要投资来源地中，1月至9月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长11%、8.6%、32.8%、150%（含通过自由港投资数据）。

　　与此同时，对外经贸合作的另一重要指标，货物进出口也同样走出量和质同时稳步回升曲线。在总额上，前三季度货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%，实现累计增速转负为正。分季度来看，一、二、三季度，我国进出口增速分别为-6.5%、-0.2%，7.5%。其中，三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

　　在结构上，一系列指标都显示贸易正在向更高质量迈进。从国际市场布局来看，我对东盟进出口增长7.7%，东盟成为我第一大贸易伙伴；对“一带一路”沿线国家进出口增长1.5%；对欧美传统市场出口积极恢复。从商品结构来看，机电产品出口占比提升0.8个百分点至58.7%，集成电路、计算机、医疗器械等高质量高技术高附加值产品出口增速分别达14.9%、10.7%和48.2%，持续升级态势明显。从业态和模式创新看，动能转换加快，跨境电商进出口、市场采购贸易方式出口分别增长52.8%和35.5%。

　　商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，在今年世界新冠肺炎疫情全球蔓延，国际市场需求萎缩形势下，我国的外贸进出口、吸收外资都顶住了压力，并走出逐季稳步回升的曲线，实属不易。“这首先得益于我国率先实现有效控制疫情并推动企业复产复工，保障企业的正常经营运转。与此同时，我国超大规模市场红利不断显现、企业竞争力不断增强、产业链供应链体系不断完善等，也在较大程度上推动了对外经贸合作的逆势增长。”他说。

　　开放加码彰显大国担当

　　不仅各项指标加速回暖，新的开放举措也在加快落地。宗长青指出，接下来将会同发改委加快修订发布《鼓励外商投资产业目录》，扩大外资享受优惠政策范围。他还透露，将落实北京市建设国家服务业扩大开放综合示范区方案，在全国增加服务业扩大开放综合试点。

　　国家发展改革委则在推进外商投资项目储备。发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，将适时启动后续批次的国家层面重大外资项目申报工作。她还透露，海南自贸港外资准入将有更多突破。目前，正在研究编制海南自贸港外资准入负面清单，推动海南省重点领域放宽外资准入先行先试。该清单将于年底前出台。

　　另外，我国还在积极搭建平台，通过广交会、服贸会、进博会等一系列国际经贸合作盛会，让世界分享中国发展的市场机遇。

　　记者了解到，正在进行的第128届广交会上，近2.6万家境内外参展企业在“云端”洽谈合作，畅通了疫情下受阻的商务往来渠道。之前召开的服贸会吸引1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会。

　　第三届进博会将于11月5日至10日如期在上海举办。作为世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会，在首届开幕式上，我国便向世界许诺：预计未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。两年来，我国积极践行承诺，主动扩大进口，14亿人口大市场持续加大开放力度，获得了世界企业的认可，也在办展规模上实现不断升级。

　　庞超然指出，在当前全球经济下滑大背景下，积极主动搭建开放合作平台，将有助于国内外企业更好地互动交流，创造更多合作发展机遇。同时，中国市场的大门越开越大，向更多国际合作伙伴提供稳定需求，反映了负责任大国的担当。

　　经贸合作有望再上台阶

　　不断释放的回暖迹象和政策利好，进一步稳固了我国对外经贸合作前景。分析认为，展望四季度，贸易引资等领域有望取得更多突破。

　　宗长青指出，一系列成效再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。“从目前看，我们预计，正常情况下，今后三个月将继续延续当前的增长态势，全年有望实现稳外资工作目标。”他说。

　　商务部外贸司负责人也表示，我们有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系综合优势，有超大规模市场优势，我国外贸发展长期向好的趋势没有改变，我们完全有信心、有能力稳住外贸外资基本盘。

　　在庞超然看来，超大规模的中国市场正在以越来越开放的姿态积极主动地敞开，并在开放中收获更多合作机会，为全年乃至更长时间内的对外经贸合作奠定基础。

　　商务部研究院国际服务贸易研究所研究员李西林对记者表示，随着开放大门越开越大，中国正在构筑“中国制造”和“中国服务”并肩发展、世界市场和世界工厂两种角色互促共进的全方位开放合作促进体系，为我国贸易投资高质量发展开辟新路径，为世界经济复苏注入新动能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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