德国11月消费者信心先行指数 环比显著下降

德国市场研究机构捷孚凯22日发布的报告显示，11月德国消费者信心先行指数为负3.1点，比10月调整后的终值下降1.4点。
报告显示，由于市场普遍担忧新冠疫情反弹将促使政府出台更严格的疫情防控措施，反映德国消费者信心指数的经济前景指标、收入预期指标、购买倾向指标均出现环比下降。其中，经济前景指标下降显著，此前这一指标已连续五个月环比上涨。
捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒表示，近期新增新冠病例数快速上升，针对社会经济活动的各项限制措施有所收紧，加上消费者担心疫情或在冬季持续恶化并导致再次“封城”，消费者信心再次急剧下降。
自1980年起，捷孚凯每月对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查。该指数是预测德国经济走势和居民消费趋向的先行指标。
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