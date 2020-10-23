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美联储“褐皮书”显示 美国经济复苏动能减弱

2020年10月23日08:09  来源：经济参考报
 

　　美国联邦储备委员会21日发布的全国经济形势调查报告显示，9月初以来美国多数地区经济增速为“微弱至温和”。这表明在部分地区新冠疫情反弹和缺乏新一轮财政救助背景下，美国经济复苏动能正在减弱。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，美联储所有辖区经济活动继续增长，多数地区经济增速为“微弱至温和”；而在9月初发布的上一份“褐皮书”中，美联储称多数地区经济普遍温和增长。

　　报告指出，美国各行业复苏并不均衡，存在较大差异。例如，制造业普遍以温和速度扩张；住宅房地产市场需求稳定，但进一步增长受到限制；多数地区的商业地产市场状况继续恶化。

　　报告显示，居民消费继续增长，但这一势头在部分地区有所放缓。尽管银行贷款拖欠率保持稳定，但多数地区银行担心未来拖欠率将上升。

　　美联储理事布雷纳德当天表示，美国经济复苏仍然高度不确定、高度不均衡，需要进一步财政支持。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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