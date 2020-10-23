商务部：适时出台出口管制清单

本报讯 记者白舒婕报道 商务部新闻发言人高峰10月22日在例行发布会上表示，全国人大常委会日前表决通过了出口管制法。出口管制法对出口管制范围、管制制度、管制措施以及加强国际合作等都作出了明确规定。“我们将根据法律规定，进一步完善并适时发布管制清单。”

高峰说，实施出口管制是国际上履行防扩散等国际义务的通行做法。自上世纪90年代末以来，为履行相关国际义务，中国先后制定了监控化学品管理条例、核出口管制条例、核两用品及相关技术出口管制条例等6部有关出口管制的行政法规，形成了覆盖核、生物、化学、导弹以及军品等物项的出口管制法律制度体系。

“为更好地履行相关国际义务，适应新形势下出口管制工作的需要，维护我国国家安全和利益，自2017年开始，我们就启动了出口管制法的相关立法工作。在总结前期经验的基础上，我们借鉴国际通行的做法，提升立法层级，制定了出口管制法，统领出口管制工作，为相关工作的开展提供更加有力的法治保障。”高峰说，接下来将积极推进出口管制法配套法规的立法工作，确保有效实施出口管制法确立的各项制度。

高峰还介绍，根据国务院统一安排，商务部牵头起草出口管制法草案。为充分听取社会各界对草案的意见和建议，2017年6月至7月，商务部将出口管制法（草案）上网公开征求社会公众意见。征求意见期间，商务部共收到外国驻华使馆及国内外企业、商协会、律所等意见建议252条。在后续立法过程中，相关合理建议得到积极考虑和采纳。之后，经过必要的立法程序，2020年10月17日，十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了出口管制法。“关于出口管制清单，我们将根据法律规定适时发布。”

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