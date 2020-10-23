10月22日，2020中国核保险共同体年会在福州召开，会议对中国核保险共同体全年重要工作进行总结，对未来发展方向进行了研讨。中国银保监会、中国核保险共同体29家成员公司的60余位代表出席会议。

中国核保险共同体主席、中再集团董事长袁临江在年会上指出，突如其来的新冠肺炎疫情表明，做好风险管理、提高风险韧性意义重大。核工业作为国家重点发展的基础性领域，正处在安全高效发展的重要时期，面对动荡变革的世界和非常复杂的形势，中国核保险共同体和核保险业要坚守初心，站在维护国家能源安全和核安全的高度，积极助力“双循环”；要以打造保险共同体标杆为己任，完善共同体治理架构和管理机制，持续提升我国核保险全球影响力，积极护航人类命运共同体建设。

中国核保险共同体全面升级打造“核损害赔偿应急响应平台2.0版”，并在年会上审议通过了《中国核保险共同体核保险应急与赔偿预案》。该预案从组织体系、响应方式、资源保障、培训演习等方面对中国核保险共同体核保险应急与赔偿响应做出规定，这是中国核保险共同体切实做好核保险巨灾风险管理、完善核保险事故应急架构的又一举措，为全面融入国家核应急体系创造了条件。

核电是典型的“百年工程”。巨灾风险管理体系建设关乎国家治理和国计民生。中国核保险共同体始终将风险管理工作纳入国家金融安全、核安全的大框架下加以研究与推进，从治理机制上加强防范风险能力，在工作实践中前置风险防控，坚守不发生系统性风险的底线。面对百年未有之大变局叠加百年不遇之全球疫情，中国核保险共同体全体成员将更加紧密地团结在一起，进一步提高政治站位，在银保监会指导下，勇于担当、积极作为，携手保障核工业高质量发展，服务好实体经济，为我国经济社会发展贡献更大的力量。

目前，中国核保险共同体承保了境内全部运行核电机组的核运营期保险，并为其他核燃料循环设施、核活动提供了涉核保险保障，当前保障的核工业财产和第三者责任价值达9000亿元。与此同时，中国核保险共同体为核行业两万多名一线员工提供总额超过百亿元的从业安全保障，为我国核电高技术群体解决后顾之忧。

尤其是今年9月4日，中国核保险共同体为我国具有自主知识产权的第三代核电项目首堆——“华龙一号”签发的运营期核保险保单正式生效。服务“华龙一号”全球首堆，是中国核保险共同体助力国家重大科技自主创新和高端装备制造的标杆性工作。这是中国核保险共同体继AP1000核电技术、EPR核电技术全球首堆后承保的第三种新型先进核电技术首堆。（牛广文）

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