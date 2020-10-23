招联金融首次收到监管通报回应称“已基本完成整改工作”

10月22日，中国银保监会发布关于招联消费金融有限公司（下称“招联金融”）消费者权益问题的通报。

据了解，此次为招联金融首次收到监管通报。针对银保监会发布的意见，招联金融表示：“我司高度重视消费者权益保护工作。对于此次监管检查中发现的问题，公司深度反思，第一时间成立专项整改工作小组，全面开启自查和整改工作。截止目前，我司已基本完成整改工作，并不断将整改向深入推进。目前公司经营一切正常，业务稳定，发展状况良好。”

招联公司成立以来，积极落实监管要求，建立了消保制度体系和内部控制体系，积极探索将金融科技运用于风险管理，切实履行保护消费者合法权益的义务。

据中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告》，消费金融公司服务的主要对象对传统商业银行无法触达或未能有效服务的中低收入长尾客群，风险成本相对较高。消费金融公司利用金融科技，不断降低服务门槛和运营成本，将金融服务融入民生应用场景，越来越成为践行普惠金融的重要力量。近年来，消费金融公司发展既面临经济发展方式转变、消费结构转型升级以及金融牌照优势日益显现等方面的有利机遇，也面临复合型专业人才储备、资本实力、融资渠道、资产质量等方面的严峻挑战。

自成立以来，招联金融秉承“普惠使命、创新驱动、核心能力、极致体验”的发展理念，坚持运用金融科技引领全新的消费金融体验。目前，招联金融注册用户超过1亿，资产质量较好，不良率远低于行业平均水平，主要业务指标持续居于同业第一梯队。

在人工智能领域，招联金融于业内首创“AI智慧大脑”，基于该系统研发的智能语音交互机器人，具备多模态深度语义分析、智能教育自主学习、复杂环境下语音交互等能力。今年疫情期间，招联金融5000个智能机器人顺利上岗，以智能化的方式为客户提供快速而又安全的金融服务和保障。在智能风控领域，招联金融发挥金融科技优势，创新应用同业领先的反欺诈机器学习模型，如“GPS渔网技术”“图谱风控技术”等，可实时管控数万个高风险区域，能够对欺诈行为进行精准防控和快速智能拦截。此外，在大数据征信领域，招联金融与中国联通合作，自主打造了首个面向运营商全网用户的信用评分体系“沃信用分”，对传统征信有效补充和替代，助力社会信用基础设施建设。（牛广文）

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