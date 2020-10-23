电商热点：经济增长“由负转正” 内生动能不断增强

人民网北京10月23日电（记者乔雪峰） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：三季度中国经济增速加快至4.9%；国家发展改革委召开10月份新闻发布会，回应经济社会发展热点问题；国家市监局拟规定：电商删除修改隐匿中差评或将受规制。

10月18日，游客在甘肃省敦煌市鸣沙山月牙泉景区游览 来源：人民图片

1、三季度中国经济增速加快至4.9%

近日，国家统计局公布2020年前三季度国民经济数据。其中，国内生产总值、货物进出口总额、全国固定资产投资（不含农户）增速年内首次由负转正。国家统计局表示，前三季度经济运行持续稳定恢复，统筹防疫和发展成效显著。同时也要看到，经济仍处在恢复进程中，持续复苏向好基础仍需巩固。

2、国家发展改革委召开10月份新闻发布会

10月20日上午，国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人孟玮主持召开10月份新闻发布会，介绍了经济运行、落实应对气候变化国家自主贡献、2020年全国大众创业万众创新活动周等情况。我国经济增长和三大需求四个主要指标“由负转正”，发展内生动能不断增强。

3、国家市监局拟规定：电商删除修改隐匿中差评或将受规制

10月20日，国家市场监督管理总局公布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》。征求意见稿第十二条明确，网络交易经营者不得以下列方式欺骗、误导消费者：虚构交易；编造评价，或者教唆、诱导、胁迫他人进行虚假或者引人误解的评价；通过删除、隐匿、修改评价，或者好评前置、差评后置、混淆不同商品或者服务的评价等不正当处理手段对评价进行误导性展示；利用虚假或者使人误解的标价形式或者价格手段，欺骗、诱导消费者与其进行交易；使用虚假的广告宣传、促销方式、样品、商品或者服务说明、商品或者服务标准等；伪造或者冒用市场主体登记信息、行政许可信息；混淆商品或者服务的来源；虚构现货、虚假预订、虚假抢购等虚假营销行为等。

4、京东近五年实现扶贫销售额超1000亿元

京东发布的五年扶贫成绩单显示，近5年来，京东已帮助全国贫困地区上线商品超300万种，实现扶贫销售额超1000亿元，直接带动超100万户建档立卡贫困户增收。据介绍，京东自2015年启动农村电商战略，过去五年京东平台实现农产品交易额超5000亿元，未来三年，京东将推出“奔富助长计划”，推动乡村振兴，带动农村万亿产值成长。

5、2020年邮政“919电商节”收官：累计交易额达18.66亿元

日前，2020年邮政“919电商节”圆满收官，中国邮政发布的数据显示，本届“919电商节”活动期间，累计实现交易额18.66亿元。在批销方面，实现自营批销额同比增长105%，重点打造的“十大品牌”批销额同比增长402%；零售方面，重点推广的扶贫农产品形成订单488.9万笔。

6、西瓜视频加码“中视频”，未来一年将补贴创作者20亿元

近日，西瓜视频总裁任利锋在2020西瓜PLAY好奇心大会上宣布，未来一年西瓜视频将至少拿出20亿元用于补贴，与优秀的视频创作者一同发力“中视频”赛道。他首次对外阐释了“中视频”概念，意即时长在1分钟至30分钟的视频内容。与短视频相比，中视频绝大部分是横屏，PGC（专业生产内容）占比更高，需要创作者投入更多精力专门制作。

7、天猫双11：有25万品牌、500万商家参与，线下商家200多万

据了解，今年天猫双11的规模再创纪录：有25万品牌、500万商家参与双11，其中包括200多万线下商家。参与双11折扣的商品将达到1400万款，是去年的1.4倍。

8、有赞携手小红书打造“内容种草-预约下单”模式

移动电商解决方案提供商“有赞”10月22日宣布与小红书达成合作，旗下有赞美业店铺将接入小红书企业号，打造“内容种草-预约下单”交易闭环。美甲、美睫、美发等生活服务类商家将会被有赞首批重点支持。

9、薇娅将试点“直播+质检”带货新模式

近日，国内电商直播机构谦寻（杭州）文化传媒有限公司与西安国联质量检测技术股份有限公司召开新闻发布会，宣布双方达成战略合作，共同成立“谦寻联合质量中心”，该中心将会为扶贫助农专场直播产品提供公益检测服务，探索“直播+质检”模式，先期双方合作范围将覆盖食品、美妆、服饰等类目。据了解，此次合作计划先在薇娅直播间进行试点。

10、微信搜一搜开放“用户画像”能力

10月21日，微信搜一搜品牌官方区首次开放“用户画像”能力，提供人口属性、地域分布和设备分布三大核心数据，帮助品牌主精准锁定潜在用户，助力精细化运营。据悉，此次新能力的开放为品牌了解用户的性别、年龄层、地域、移动端设备等数据分析提供了便捷入口。品牌主可通过登陆微信公众平台-微信搜一搜-品牌官方区-数据概览的方式进行查看，后续该能力将进一步在小程序助手开放。

【媒体观察】

1、人民日报：北京25家房产中介机构被查，涉链家、我爱我家等

10月20日消息，据北京市住建委通报，北京我爱我家房地产经纪有限公司、北京麦田房产经纪有限公司、北京链家置地房地产经纪有限公司、北京中原房地产经纪有限公司等25家企业涉嫌违规发布附带违法建设的房屋等违规房源信息，违规从事禁止交易房屋经纪业务，北京市住建委已分别对上述企业启动立案调查程序。通报称，个别中介玩文字游戏诱导购房人购买违建房屋。执法部门将发现一起查处一起，大力肃清互联网房源信息发布环境。

2、澎湃新闻：美团、飞猪被浙江消保委点名

在10月20日发布的第三季度受理投诉情况分析中，浙江省消保委“点名”美团、飞猪等在线订房平台存在退订难、大数据“杀熟”、实际情况与宣传不符等问题。浙江省消保委披露，部分在线订房平台存在房间价格混乱，同样的酒店产品在同一平台有不同报价；新老用户标价、优惠不同；平台对新老用户的酒店推送信息不一等情况。

【监督台】

市场监管总局：平台不得要求经营者“二选一”

10月20日，市场监管总局在官网就《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，针对部分网络交易平台要求经营者“二选一”的问题，市场监管总局此次明确进行了针对性规范：网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营，不得对平台内经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)