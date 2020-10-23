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安化黑茶历史文化推介会在京举行

2020年10月23日15:39  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月23日电  23日上午，“万里长城千年茶路 生命之茶‘饮’领健康——安化黑茶历史文化推介会”在北京八达岭长城举行。活动由中国报业协会指导，北京市文物局、湖南省文物局支持，中共安化县委、安化县人民政府主办，中国长城博物馆、中国文学艺术基金会新时代文创基金协办、中国农村杂志社《美好生活》编辑部承办。

中共安化县委书记刘勇会致开幕词

中共安化县委书记刘勇会致开幕词，他在致辞中指出，“安化黑茶历史文化推介会”意在传承和梳理茶马古道历史文化，在历史文化中汲取营养，赋能打造安化黑茶区域品牌，全面推动安化黑茶产业提档升级。并诚邀各方友人到万里茶路的南方起点——美丽安化，体验24小时健康美好茶生活，为安化发展增添新的光华。

为了更好地弘扬安化黑茶历史文化，安化县为大家带来了一场茶文化主题鲜明，精彩纷呈的原创安化黑茶文化视听盛宴，完美的演绎了千百年来安化黑茶沿着古丝绸之路、万里茶道向全人类奉献健康之饮的悠久历史,以及黑茶文化的博大精深和茶的美好内涵。湖南省制茶大师曾卫军在现场分享了安化黑茶制作技术的传承发展。

安化县人民政府向长城博物馆赠送由安化县出品的《万里长城千两茶》

此外，安化县人民政府向中国长城博物馆赠送了“万里长城千两茶”，由中国长城博物馆永久收藏。未来，安化县人民政府与中国长城博物馆将共同携手，推进安化黑茶历史与长城文化的深入研究，振兴茶产业，弘扬茶文化。

活动中，中国文学艺术基金会新时代文创基金向安化县赠送了50幅艺术精湛的石墨烯书画作品。两位特邀嘉宾《习近平用典》典故释义作者、中国书法家协会会员杨立新与中国书画研究院理事、江苏长江书画院名誉主席李建先生也在现场推开纸笔题写“万里长城 千年茶路”、“天下黑茶 神韵安化”赠送中国安化黑茶博物馆。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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