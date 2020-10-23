海尔集团总裁周云杰：全球企业均可成为卡奥斯的操盘手和合伙人

10月22日，“山东与世界500强连线”韩国专场暨山东省-韩国经贸合作交流会正式举行。本次活动由山东省委省政府、韩国产业通商资源部共同主办，山东省商务厅、韩国贸易协会承办，旨在深化山东与韩国的经贸合作，助力打造山东对外开放新高地。

海尔集团总裁周云杰应邀参会，并发表了题为《工业互联网 : 第四次工业革命的灯塔》的演讲。

演讲中，周云杰明确阐述了卡奥斯区别于传统平台模式的差异化。他表示，卡奥斯不是设备连接平台，而是连接全生态全要素的平台，是用户全流程体验迭代的平台，是增值分享的多边生态平台。

提供“加速器”式转型赋能

进入物联网时代，工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合下的新型基础设施、创新应用模式和全新工业生态，已经成为第四次工业革命的重要基石。

对此，周云杰认为，未来是一个泛工业的时代，生产与生活两大领域涵盖的所有行业都将由工业互联网这个范式重新架构。工业互联网本质上是生产和消费打通了的社会互联网，因此它所撬动的经济规模量级难以想象。

2012年，海尔就开始了对工业互联网的探索，进行了智能化、网络化和信息化改造。2017年，海尔正式提出建立和打造工业互联网平台，并推出了卡奥斯。卡奥斯是具有完全中国自主知识产权，全球首家引入用户全流程体验的工业互联网平台。

他介绍，卡奥斯具备差异化优势的重要因素就是具有卡奥斯引擎，即强调商业逻辑和最佳实践的BaaS系统。同时，卡奥斯也形成了工业机理模型、数字孪生体、安全防护体系等，可以跨行业、跨领域的复制。在这其中，BaaS是创造价值的核心，向下可以传递价值，向上可以分享价值，其目的在于更高效率地配置资源，为上平台企业赋能。

如今，卡奥斯已经成为企业转型的加速器，它持续提升上平台企业的生产力，让企业提质、降本、增效；不断提升上平台企业的生态力，让它们不断创新，做大用户、做强生态、做新模式。

依托在工业互联网领域的深度耕耘和无可比拟的差异化优势，卡奥斯主导了三大国际标准组织ISO、IEEE、IEC关于大规模定制方面的全球标准制定，让中国工业互联网的大规模定制模式实现了世界范围的引领，也成为第四次工业发展进阶的“灯塔”。

打造“集装箱”式解决方案

在卡奥斯的实践探索过程中，海尔与上平台、用平台的企业持续交互，发现企业上工业互联网平台一般会经历两个阶段：

第一个阶段是企业不敢转，包括三类现象：一类是不想转，感觉现在企业的现状还行，想等一等；一类是不愿转，因为搞工业互联网要有投入，企业产出周期长；一类是想转但是不知道怎么转。

第二阶段是上了平台的企业有顾虑，主要是两个顾虑。一是顾虑企业的数据安全，担心企业的核心数据机密被泄露；二是担心平台的可持续性，如果把企业经营都放到平台上，但是平台经营不下去了，怎么办？

周云杰介绍，卡奥斯创新性地提出打造“集装箱式”的工业互联网解决方案。它从四个方面解决上平台企业的顾虑：一是平台共享，共享卡奥斯母平台的能力和资源，提高效率；二是软件(APP)订阅，企业可以依据自身行业的特点和流程的复杂度按需组合模块；三是二次开发专享，能够根据企业的个性化需求进行定制开发；四是数据私有，是建立在各个企业的私有云，具有数据的绝对安全性。

卡奥斯正不断围绕用户需求，打破行业界限，构建起一个生机勃勃的创业创新生态，让系统内的各方也在参与“传递价值、创造价值、分享价值”的全过程中实现与生态整体共生共荣。

打造“滚雪球”式持续发展

据介绍，基于对未来泛工业时代的前瞻，卡奥斯将基于1个系统、2大生态、3生体系，打造一个可持续发展的、无边界的生态系统。而周云杰形象地把它比喻成“滚雪球”：“形象来说，卡奥斯的‘BaaS’就是‘湿湿的球’，它是内核。它聚焦的软件生态和硬件生态，就是‘厚厚的雪’，这样球就会越滚越大，通过增值分享的模式，与平台企业共生、互生、重生，就会形成一个‘长长的坡’，让球滚得更大，让上平台企业形成可持续发展。”

在持续的创新探索实践中，卡奥斯通过搭建具有普适性的生态体系，由头部企业参与子平台建设，使中小企业上平台、用平台，建立了开放共享的“生态圈”。正是这个模式，让无数企业集聚在一起互动耦合，不断孵化出新机会、新物种、新业态。例如，在国内，青岛啤酒、双星轮胎、日照钢铁等大企业都和卡奥斯签订协议,共建行业工业互联网平台。

“在工业互联网平台建设中，最大的难点不是技术，而是可以落地的应用场景。”周云杰在演讲中表示，卡奥斯是一个完全开放的工业生态体系，全球任何企业都可以成为卡奥斯的操盘手和合伙人，一起共建平台、共享成果。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)