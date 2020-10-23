三个方面激活民营经济高质量发展新动能

编者按：当今世界正经历百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期。“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，谋划好“十四五”时期发展十分重要。在“十四五”规划即将出台之际，中国生产力学会部分战略专家围绕“十四五”规划中一些重大理论与实践问题展开深入研究,并形成了重点内容和讨论成果。

保护和激活民营企业高质量发展新动能，可围绕以下三个方面加以研究和强调：

一是在认识上进一步明确。社会主义初级阶段是长期的、必然的、不可跨越的，要据此进行预期管理、稳定市场预期。

社会主义初级阶段不是一个短期现象，而是一个长期的经历生产力持续发展和生产关系持续完善的历史发展过程。如果不明确这一点，人们的“恒产”之心和“恒产”之神就定不下来，市场行为就会短期化、甚至慢作为、不作为或干脆选择资本和人才外流。

二是在动力源泉上要明确。“十四五”期间全部经济发展的动力来自于生产要素的有效整合者、成功配置者、高效实施者，即来自于企业家，包括占90%以上的民营企业家。

我们要坚持生产力标准，强调鼓励、支持和大力民营经济，并不是说不需要管理和调节。无论是国有还是民营，都既需要法治管控，也需要政策调节，以引导其持续健康有序发展。

三是要以效率为准绳进一步理顺资源分配的体制机制。保护民营经济、促进民营经济发展，首要的一条就是在“两个毫不动摇”前提下国有、民营平等使用生产要素、平等占有经济资源、平等参与市场竞争。当前，要调整资源配置关系，让民营企业、特别是中小微民营企业获得更多资源。要突出强调实现依据资源合作效率均衡分配资源的问题。只有这样，才能够充分发掘发挥永不竭的经济发展原动力。

（作者系中国生产力学会战略专家、中国社会科学院研究生院原院长）

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