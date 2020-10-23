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中海首钢·天玺项目进入蓄客期 主推122㎡、147㎡两户型

2020年10月23日20:08  来源：人民网-财经频道
 

日前，石景山古城板块即将迎来新盘入市。中海地产京西新盘中海首钢·天玺已进入蓄客阶段，即将于近期接棒入市。

据了解，今年是中海地产深耕石景山的第十二个年头。“中海首钢·天玺在产品设计上，将面积段限定在了122㎡和147㎡两大主力户型上。”中海地产北京新城公司营销负责人李建军介绍，天玺团队在项目研发之初，寻访了大量的北京中海老业主和准业主们，并针对他们提出的市场需求，进行了充分的前期调研。

谈及项目设计初衷，中海地产北京新城公司设计总监董杭表示，天玺“一梯一户”的设计，是基于高端人群对于“隐奢”这一居住需求而量身定制的。

在董杭看来，天玺打造“无界”空间概念，实则等同于流动空间，不失私密又可享有自然之趣，在无界空间里进行互动交流，是对生活场景化这一人居理念的深度诠释。

在看过天玺“无界空间”的户型样板间后，原地产中国总编谢红玲表示，“取舍有道的中海，的确值得称赞，户型兼顾空间感与生活需求，远超市场期待”。

在谢红玲看来，天玺户型中270°的观景设计，给予业主的是270°全明的阳光体验，房子变成一个大型“捕光器”，将室内外空间“无界”衔接，是非常值得推荐的好户型。

诸葛找房北京公司总经理甘放介绍，长安金轴南湾区位于石景山新首钢东南区腹地，是集生态景观休闲区、后工业景观休闲带、前沿科技引领区于一身的核心发展区域。

“天玺位于首钢东南区的南湾区，南边可以看到园博园、永定河、森林公园。北边离长安街1.5公里左右，交通非常便利。”李建军介绍说，从天玺出发，上莲石路畅达丽泽商务区、金融街、国贸CBD等北京核心商圈，距离规划中的地铁11号线仅500米，满足人们出行需求。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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