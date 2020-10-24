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“十三五”期间

制造强国和网络强国建设步履坚实（权威发布）

本报记者  王  政

2020年10月24日05:48  来源：人民网－人民日报
 

　　10月23日，在国新办新闻发布会上，工业和信息化部副部长王志军介绍了“十三五”时期工业和信息化领域发展成就。

　　综合实力再上台阶，创新能力显著提高，产业结构持续优化，优质企业加快壮大，开放水平不断提升。“十三五”期间我国制造强国建设取得的成就可以用这5句话来概括，王志军介绍。

　　一是综合实力再上台阶，2016年—2019年，我国全部工业增加值由24.54万亿元增至31.71万亿元，年均增长5.9%，远高于同期世界工业2.9%的年均增速。2019年我国制造业增加值占全球比重达28.1%，比2015年提高1.8个百分点，连续10年保持世界第一制造大国地位。目前，我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类的国家。今年1—9月，规模以上工业增加值同比增长1.2%，其中三季度增长5.8%，呈逐季回升态势。

　　二是创新能力显著提高，2019年，我国规模以上工业企业研发投入强度达1.32%，比2015年提高0.42个百分点。初步形成了17家国家制造业创新中心为核心，100余家省级制造业创新中心为补充的制造业创新网络。2020年我国在世界知识产权组织“全球创新指数”排名第十四位，比2015年上升15位。

　　三是产业结构持续优化，钢铁行业提前两年完成“十三五”去产能1.5亿吨目标。智能制造示范应用加快，截至2020年6月，制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别为71.5%、51.1%，高于2015年14.8个、3.8个百分点。高技术制造业、装备制造业增加值占规上工业增加值的比重分别达到14.4%、32.5%，分别比2015年提高2.6个、0.7个百分点，成为带动制造业发展的主要力量。

　　四是优质企业加快壮大，龙头企业全球竞争力持续增强，在信息通信、轨道交通、新能源汽车等领域涌现出一批创新能力强、具有国际竞争力的领军企业。2020年《财富》世界500强企业中，我国上榜制造业公司数量达到38家，居世界首位。2020年全球最具价值品牌500强中，制造业品牌18个上榜。《福布斯》发布的2019全球数字经济百强企业榜单中，我国有14家企业上榜。

　　五是开放水平不断提升，一般制造业有序放开，汽车、船舶、飞机相关领域正逐步取消股比限制，高铁、核电、卫星等成体系走出国门。2019年，我国工业产品出口覆盖近200个国家和地区，出口额分别占我国总出口和全球需求金额的71%、21%，在全球产业链供应链中居于关键位置。截至2019年底，与“一带一路”沿线30多个国家签署产能合作协议，建设了超70个境外经贸合作区。

　　“十三五”期间，我国电信行业大力推动提速降费，不仅建成了全球领先的电信网络，固定宽带和手机流量的平均资费水平下降幅度更是超过了95%。工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库说，信息服务“用得上、用得起、用得好”，带动我国数字经济实现了跨越式发展。

　　网络能力显著增强，网络水平全球领先。“十三五”以来，我国建成了全球规模最大的信息通信网络，4G基站占全球4G基站的一半以上，5G基站不到一年已建成69万多个。网络速率翻倍提升。5年来，光纤用户占比从34%提升至93%。4G用户占比从7.6%提升至81%，远高于全球平均水平。宽带发展联盟最近监测数据显示，我国固定宽带和4G用户端到端平均下载速率比2015年增长了7倍多。

　　持续推动电信降费，有力促进了网络普及和应用推广。取消手机国内长途漫游费、流量漫游费，推出“流量当月不清零”“网速提速不提价”等举措，并针对低收入和老年群体需求，推出了“地板价”资费方案。5年来，固定宽带和手机流量的平均资费下降超过了95%。我国电信用户月均手机流量消费相比2015年提升了38倍。网上购物、在线教育、移动支付、短视频，丰富多样的应用，已全方位影响着人们的衣食住行；电子商务、互联网+教育、互联网+医疗、互联网+养老等基本服务领域也不断创新，促进了政府公共服务的系统化和高效化。

　　深化融合应用，数字经济实现跨越式发展。我国数字经济规模从“十三五”初的11万亿元，增长到2019年的35.8万亿元，占GDP比重36.2%，对GDP的贡献率为67.7%。数字经济有力促进了工业化和信息化融合步伐。智能制造深入推进，一批数字化车间和智能工厂初步建成。全国已建成超过70个有影响力的工业互联网平台，连接工业设备的数量达到4000万套，工业APP超过了25万个。融合应用覆盖30余个国民经济重点行业，智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新业态新模式快速成长壮大。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月24日 04 版）
(责编：白宇)
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