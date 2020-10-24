三季度就业形势稳中向好

“三季度我国就业形势保持总体平稳、稳中向好。”在23日举行的人力资源和社会保障部三季度例行新闻发布会上，人社部新闻发言人卢爱红介绍，1—9月城镇新增就业898万人，完成全年目标任务的99.8%；9月份城镇调查失业率5.4%，低于预期控制目标。

制造业复苏明显，人才需求旺盛

发布会上，人社部对外发布2020年第三季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行，营销员、保洁员、餐厅服务员、保安员、商品营业员位列“最缺工”职业前5名。快递员用工短缺现象有所缓解，排名从二季度的第二名下降至第九名。

数据显示，三季度“最缺工”100个职业的招聘需求人数和求职人数环比“双下降”。其中，招聘需求人数降至131.6万人，环比下降11.6%；求职人数降至49.2万人，环比下降33.8%；用人缺口数从二季度的74.6万人上升到82.4万人，上升10.5%。

从行业分类看，制造业复苏明显，人才需求旺盛。三季度，有28个职业新进入榜单，其中，19个与制造业直接相关，占比达67.9%。与二季度相比，有15个职业短缺程度加大，其中5个职业与制造业直接相关，占比达30%，如铣工、装配钳工、工具钳工等。

与疫情防控相关的职业短缺程度得到缓解。除“缝纫工”仍保留在榜单内，医用材料产品生产工、药物制剂工、缝制机械装配调试工等5个职业均退出榜单，短缺程度明显缓解。

“从三季度的就业数据看，很多指标都恢复到正常状态，就业形势稳中向好，但就业的结构性矛盾依旧突出。”中国就业研究所所长曾湘泉说，在“最缺工”100个职业之外，去产能产业和传统行业的就业景气指数仍然较低，一线城市、高校毕业生群体的就业市场竞争仍然激烈。

保就业效果显现，民企招聘活跃

“截至9月，基本养老、失业、工伤三项社会保险共为企业减免社保费9107亿元，缓缴社保费616亿元；1—9月，共向564万户企业发放失业保险稳岗返还850亿元，惠及职工1.45亿人。”卢爱红说。

“真金白银”支持政策的落地，有力帮助企业保住岗位、稳定就业。日前，中国人民大学联合智联招聘共同发布的2020年第三季度《中国就业市场景气报告》显示，三季度民营和股份制企业的招聘需求人数不仅实现了环比增加，同比增幅也达到了19.45%和17.51%。合资、国企、上市公司和外商独资企业的招聘需求人数虽然不及去年同期，但也实现了环比增长。

“在各项保就业、稳就业政策的支持下，我国各类型企业的用人需求正在逐步恢复。”曾湘泉说。

此外，我国灵活就业的形式日趋多样，成为促进就业的重要渠道、吸纳就业的“蓄水池”。

卢爱红表示，接下来，人社部还将会同有关部门通过拓渠道、优环境、强保障等举措，为劳动者多渠道灵活就业提供更加有利的条件，全力以赴稳定就业大局。一方面，通过优化自主创业环境，在审批、管理、资金、场地等方面给予“四免”支持，鼓励个体经营发展。例如，在政府指定的场所和时间内销售农副产品、日常生活用品，无须办理营业执照；对经批准占道经营的免征城市道路占用费；落实阶段性减免国有房产租金政策，帮助个体经营者等灵活就业人员减轻房租负担；鼓励有条件的地方改造免费经营场地，优先向重点群体提供。“另一方面，人社部门还将通过新职业的发布、开展针对性技能培训、拓宽公共就业信息服务范围等方式，支持劳动者多渠道灵活就业。”卢爱红说。

发力技能培训，缓解结构性矛盾

面对依旧突出的就业结构性矛盾，职业技能培训是破解矛盾的关键举措。

“今年以来，我们快速跟进出台线上培训政策措施，推出互联网+职业技能培训计划，实施百日免费线上技能培训行动，让劳动者可以便捷参与线上职业技能培训。”人社部职业能力建设司司长张立新说，截至目前，百日免费线上技能培训行动实名注册学员超过1300万人次，超过1200万人次参加线上培训。

同时，各项针对重点群体的专项培训计划也纷纷出台。5月推出农民工稳就业职业技能培训计划，年底前将培训农民工超700万人次，促进农民工职业技能提升，改善农民工就业结构；7月启动长江流域禁捕退捕渔民职业技能培训，帮助禁捕退捕渔民提升其就业创业能力，实现上岸转移就业；10月启动实施康养职业技能培训计划，计划在2020年至2022年，培养培训各类康养服务人员500万人次以上，其中养老护理员200万人次以上。“接下来，人社部将通过加强培训结业考核，严格证书管理，严把职业资格、职业技能等级认定等考评环节，以确保培训效果扎实有效。”张立新说。

发布会上，卢爱红还介绍了人社扶贫的最新进展。截至9月底，25个省份已外出务工贫困劳动力2934.4万人，是去年外出务工人数的107.5%，其中52个挂牌督战县已外出务工贫困劳动力295.7万人，是去年外出务工人数的116.2%；东部9省市吸纳中西部地区贫困劳动力793.5万人，是去年吸纳人数的96.9%。中西部22个省份扶贫公益性岗位供安置贫困人口494.9万人，3.2万个扶贫车间吸纳贫困劳动力就业43.1万人。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 04 版）

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