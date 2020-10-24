经济稳定恢复促进国际收支平衡

“总的来看，前三季度我国跨境资金流动保持平稳运行，外汇市场供求延续基本平衡态势。”10月23日，在国新办新闻发布会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍前三季度我国外汇收支情况时表示，今年以来，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，国内经济稳定恢复，复苏势头全球领先，有力促进了我国国际收支平衡和外汇市场稳定。

王春英介绍，前三季度，我国外汇储备规模稳中有升，截至9月末，外汇储备余额31426亿美元，比2019年末上升346亿美元。

从银行结售汇数据看，前三季度，按美元计价，银行结汇14663亿美元，售汇13901亿美元，结售汇顺差762亿美元；按人民币计价，银行结汇10.25万亿元，售汇9.71万亿元，结售汇顺差5357亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入31055亿美元，对外付款30681亿美元，涉外收付款顺差374亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入21.70万亿元，对外付款21.44万亿元，涉外收付款顺差2600亿元。

此外，前三季度衡量购汇意愿的售汇率有所下降，企业境内和跨境的外汇融资意愿总体稳中有升，衡量结汇意愿的结汇率总体稳定，市场主体持汇意愿理性。

“近期人民币升值，主要是受到经济基本面的支撑。”针对当前社会较为关注的人民币升值问题，王春英表示，当前我国出口形势良好，境外长期资金有序增持人民币资产，人民币汇率在市场供求推动下有所升值，这是有管理的浮动汇率制度下，市场供求对汇率形成发挥决定作用的应有之义。王春英表示，外汇局将进一步配合人民银行持续深化人民币汇率市场化改革，维护人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，坚持推动金融市场的双向开放，提高跨境贸易和投资便利化水平。

在分析当前外汇收支形势时，王春英表示，今年以来，新冠肺炎疫情严重影响全球经济金融的稳定，中国外汇收支面临的外部环境复杂严峻，但在国内经济基本面的支撑下，中国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。

在国际收支方面，上半年，我国经常账户保持了765亿美元的顺差，占GDP的比例为1.2%，继续保持在合理平衡区间。“从三季度公布的数据看，货物贸易进出口规模创新高，同时受疫情影响，跨境服务贸易支出仍旧是下降，服务贸易逆差规模仍旧在收窄。在这两个因素的影响下，我们认为三季度中国国际收支的经常账户仍然能够保持在基本平衡的状态。”王春英说。

在人民币汇率方面，今年以来，人民币汇率有升有贬，形成双向波动格局，保持了比较高的弹性。“未来，人民币汇率仍然会围绕合理均衡水平上下波动。”王春英说。

在结售汇方面，市场行为更加理性，外汇供求持续呈现基本平衡。

在跨境资金流动方面，跨境双向投资依然活跃，跨境资金流动平稳有序。从外资流入国内看，今年1—9月，外国来华直接投资规模1033亿美元，增长2.5%，三季度增长18%；境外投资者增持境内的债券和股票达到1321亿美元，增长47%。从跨境资金流出看，今年前三季度我国对外直接投资789亿美元，同比略降2.6%；境内主体通过“港股通”购买港股4244亿元人民币。

“展望未来，在国内经济、政策、市场等因素的支撑下，中国外汇市场有条件延续平稳发展态势。”王春英说。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 04 版）

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