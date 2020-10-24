第三届进博会进入布展阶段

本报上海10月23日电 （记者田泓）10月23日，第三届中国国际进口博览会首件进场展品——维特根集团W380CR冷再生机运抵国家会展中心（上海），第三届进博会正式进入布展阶段。截至目前，98%的展品已入境，预计11月2日左右完成展台搭建和展品布置。近日，财政部、海关总署和税务总局联合下发《关于中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，明确进博会展期内展品留购相关税收优惠政策。相比前两届进博会，税收优惠政策优惠力度更大、时间更长。

《 人民日报 》（ 2020年10月24日 04 版）

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