抓住大湾区机遇 港澳可再写传奇（声音）

深圳经济特区建立40周年庆祝大会14日隆重举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。港澳主流舆论认为，习主席的重要讲话让人们看到深圳改革开放取得巨大成就的重要经验，对港澳再出发具有重大启示意义。港澳应积极融入粤港澳大湾区建设，积极把握和拥抱重大历史机遇，贡献力量的同时成就自己。现摘编部分港澳主要媒体声音如下：

敢闯敢试、敢为天下先，是一种奋勇向前的精神状态，是深圳改革取得巨大成就的重要经验，对香港再出发具有重大启示意义。面对内外各种挑战，香港没有任何理由故步自封、墨守成规，唯有革故鼎新，以锐意进取的魄力破除阻碍香港前进的陈规旧习，积极拥抱新时代改革开放和粤港澳大湾区建设的机遇，才能再写香江传奇。

——香港《文汇报》社评

香港作为粤港澳大湾区一分子，应该视大湾区为自己的家园。我们更应开放思维，放开怀抱，调整心态，让香港融入大湾区的发展。大湾区各城市各展所长、互相借力、协同发展、效益迸发，只要充分发挥“一国两制”的优势，不断提升大湾区的经济、社会等一体化水平，大湾区建设必可水到渠成。

——《香港商报》评论

粤港澳大湾区是国家的重点发展项目，只要港深两城能发挥好“一国两制”的优势互补、取长补短，以良性竞争刺激进步，定能发挥巨大潜力、创造“1+1>2”的成果。

——“香港01”网站观点文章

粤港澳大湾区建设是国家重大发展战略，深圳是大湾区建设的重要引擎之一，澳门要把握重大历史机遇，加快横琴粤澳深度合作区建设，并以大湾区综合性国家科学中心先行启动区建设为基础，加强与港澳创新资源协同配合。

——《澳门日报》评论

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，澳门与内地、香港融合发展，将是澳门参与创造另一个奇迹的好机会。

——澳门《华侨报》评论

要让更多澳门年轻人认识大湾区，在此学习和就业。特区政府可以加强与内地政府联系，推动更多学习和就业创业机会，引领澳门人投身一片新天地，开创一番新事业。

——澳门《市民日报》评论

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)