美司法部对谷歌发起反垄断诉讼

据新华社华盛顿电 （记者熊茂伶、高攀）美国司法部和11个州10月20日宣布对谷歌公司发起反垄断诉讼，指控其在搜索及搜索广告市场非法抑制竞争以维护垄断地位。这是美国司法部自1998年起诉微软公司以来再次对科技企业涉嫌垄断发起诉讼。
美国司法部当天在一份声明中说，谷歌是世界上最富有的公司之一，市场价值1万亿美元，是全球数十亿用户和无数广告客户的“垄断互联网门户”。多年来，谷歌占据了美国约90%的搜索量，并使用反竞争策略来维持和扩大其在搜索和搜索广告领域的垄断地位。
美国国会众议院反垄断小组委员会主席戴维·西西兰对此发表声明说，小组委员会的调查发现了谷歌维持并扩大垄断、损害竞争的大量证据。该小组委员会此前对亚马逊、脸书、谷歌和苹果公司进行了长达16个月的调查，并于本月早些时候发布报告称，四大科技巨头利用自身优势地位抑制竞争、扼杀创新。
谷歌一名发言人当天表态说，司法部的诉讼存在“严重缺陷”，并表示用户使用谷歌是因为他们的选择，而不是因为被迫或没有其他替代品。
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