“十四五”期间全国老年人口将突破3亿

本报北京10月23日电 （记者李昌禹）重阳节即将到来之际，记者23日从民政部2020年第四季度例行新闻发布会上获悉：截至今年6月底，全国已有近22万个养老服务机构和设施，790多万张养老服务床位，同比分别增长26.6%和7.7%；“十四五”期间，我国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。
民政部养老服务司副司长李邦华介绍了“十三五”期间我国养老服务业发展成就以及“十四五”养老服务规划编制情况。他表示，“十三五”期间，我国养老服务制度框架不断健全，基本养老服务得到有效发展，养老服务多样化供给能力明显增强，养老服务市场更具活力，养老服务质量大幅提升，养老服务体系建设累计安排中央预算内投资134多亿元。截至今年6月底，全国养老机构和设施总数为22万个，床位790多万张，其中民办养老机构的床位和数量均突破50%。“十四五”时期，我国的老年人口增长曲线相对平缓，经济社会不断发展，是积极应对人口老龄化、做好养老服务准备的宝贵窗口期。根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。“十四五”期间，将以实施国家积极应对人口老龄化中长期规划为主线，下大力气补短板，提质增效，为实现2035年“中国特色养老服务体系成熟定型，全体老年人享有基本养老服务”目标打下坚实基础。
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