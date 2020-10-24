麻辣财经：“十三五”时期，全国减税降费7.6万亿元

10月22日，中央政治局常委会召开会议，听取“十三五”规划实施总结评估汇报。

会议给出的总体评价特别令人振奋：“十三五”规划实施顺利，主要指标总体将如期实现，重大战略任务和165项重大工程项目全面落地见效，规划确定的各项目标任务即将胜利完成。经过“十三五”时期的发展，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的台阶。

“十三五”时期，我国经济运行总体平稳，经济结构持续优化，农业现代化稳步推进，脱贫攻坚成果举世瞩目，污染防治力度空前加大，生态环境明显改善，全面深化改革取得重大突破，对外开放持续扩大，共建“一带一路”成果丰硕，人民生活水平显著提高，国家治理体系和治理能力现代化加快推进。

这一张张亮眼的“成绩单”，真的是来之不易。它印证着党带领全国人民奋斗的足迹，凝结着大家辛勤劳动的汗水。今天，咱们就一起来盘点一下，减税降费这张“成绩单”。

大规模减税降费，数千万家企业享受到了政策红利

“近年来，按照党中央、国务院决策部署，我国出台了大规模减税降费措施，使数千万家企业和数亿人民群众享受到了政策红利。”在财政部日前召开2020年前三季度财政收支情况新闻发布会上，财政部税政司副司长陈东浩介绍。

减税降费，是助企纾困的重要支撑，也是当前经济稳定恢复的关键举措。

今年以来，我国出台了一系列减税降费措施，包括对疫情防控重点保障物资生产供应给予税费优惠，对受疫情影响较大的行业企业给予税费减免，加大鼓励社会捐赠的税收优惠力度，完善出口退税政策，减免社保费和医保费等。

“从目前各方面反映的情况看，减税降费措施落实有力，政策受益面广，实施效果良好。今年1—8月，全国实现减税降费18772.86亿元，预计全年新增减税降费规模将超过2.5万亿元。”陈东浩说。

10月21日，从国务院常务会议传来消息，我国前三季度新增减税降费超过2万亿元。也就是说，今年前8个月减税降费是1.88万亿元，前9个月就超了2万亿元，到年底将超过2.5万亿元。今年两会上《政府工作报告》作出的减税降费承诺，将如期实现。

实际上，作为积极财政政策的“重头戏”，减税降费近年来一直在加力。国家税务总局公布的最新数据显示，2016年至2020年新增的减税降费，将累计达7.6万亿元左右。

“十三五”时期，党中央、国务院支持实体经济发展，部署实施了包含深化增值税改革等一系列力度大、内容实、范围广的减税降费政策措施，使所有行业税负均有下降，有效推动了供给侧结构性改革，助力夯实经济发展基本盘。

以深化增值税改革为例，2016年5月1日，我国在全国范围全面推开营改增试点，征收了66年的营业税告别中国税收舞台。这场被称为“中国税制分水岭”的重大改革，涉及近1600万户企业纳税人、1000万自然人纳税人，当年直接减税超过5000亿元。

2018年国家推出深化增值税改革三项措施，2019年实施更大规模减税降费，2020年巩固和拓展减税降费成效，深化增值税改革成为减轻企业负担重要举措。

五年间，增值税改革不断深化：增值税税率“四档并三档”，降低增值税税率、统一小规模纳税人标准、完善留抵税额退税制度等，在实现以制造业为主的大规模减税的同时，一个更加公正、简明、高效的增值税制度逐渐成型。

“受益于深化增值税改革，2018年公司仅因税率降低就少缴纳增值税约346万元，2019年全年增值税减税达到了3369万元，今年1至8月仅增值税降率又能减税大约3048万元。”近日，山东联泓新材料科技股份有限公司财务人员彭杰算了算公司的减税账，他认为大力度减税，给企业带来了更大获得感。

减税降费政策成效如何？这组数据很有说服力：2019年实施更大规模减税降费，全年新增减税降费达到2.36万亿元，占GDP的比重超过2%，拉动全年GDP增长约0.8个百分点。

税务部门调查数据显示，随着国内疫情得到有效控制，叠加减税降费政策落地见效，企业发展预期逐步增强。税务总局监测的10万户重点税源企业，89.4%的重点税源企业预计今年四季度生产经营形势为“平稳”或“好转”，较三季度预测提高4.7个百分点。

税收在国家治理中，基础性、支柱性、保障性作用日益增强

减税降费不仅有利于激发市场主体活力、减轻市场主体负担，在稳定发展大局、服务发展战略中同样至关重要。

中国税务学会副会长李万甫说，在支持创新驱动发展战略、“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家战略中，都有税收发力的身影，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用日益增强。

一系列减税降费政策，在为实体经济增添动能同时，也在助力企业转型升级。

“十三五”时期，国家多次优化调整研发费用加计扣除等鼓励创新政策，2017年提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例，并于2018年将研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体扩大至所有企业。

日均处理快递达140万件—受益于风暴自动分拣系统、智能调度系统研发成功，百世集团实现了收、转、运、派全链条的提效增速，线上消费激增的同时，也拉动了快递行业快速成长。“2019年，公司享受研发费用加计扣除约7000万元。今年上半年，享受增值税增量留抵退税1650余万元。”百世集团会计张桂兰认为，正是一系列税费优惠政策的有力支撑，有效提升了企业资金流转效率，助力智慧物流越跑越快。

国家税务总局统计数据显示，2016年至2019年，享受研发费用加计扣除政策的企业累计达84.3万户次，累计申报研发投入5.2万亿元，共计减免企业所得税8730余亿元，有效支持了科技创新发展。

为方便纳税人缴费人享受减税降费政策红利，税务部门不断优化服务，简化办税缴费程序，全面精简办税资料。

“首次申请出口退税，两个工作日3487万元就到账了！”江西赣州同兴达电子科技有限公司财务人员黄婷说，受疫情影响，同兴达公司曾一度面临下游企业回款难、员工工资急需支付等重重困难，赣州经济技术开发区税务局工作人员的一通电话让她心中的石头落了地。原来，今年税务部门推出出口退(免)税实地核查“容缺办理”服务，原先首笔出口退税需要实地核查，现在改为先免予实地核查，待疫情结束后再补充核实。

在上海，税务部门探索推行税种综合申报，将企业所得税、城镇土地使用税、房产税、土地增值税、印花税的纳税期限由原先的按月申报统一为按季度申报，并在电子税务局将各税种申报进行合并，实现“一张报表、一次申报、一次缴款、一张凭证”。

“十三五”期间，税务总局全面清理非行政许可，下放审批权限，优化服务流程，办税时间不断缩短，办税效率持续提升。截至目前，全国范围内已对202个税费事项实现了“非接触式”办理，其中182个事项可以全程网上办。企业纳税人90%以上的业务可以通过网上办理，纳税申报业务网上办理率达99%以上。

中央党校（国家行政学院）经济学部教授许正中认为，“十三五”期间，随着税务部门“放管服”改革不断深化和税收营商环境的持续优化，纳税人缴费人满意度不断提升、获得感不断增强。

“留得青山，赢得未来。在经济下行压力下，把减税降费政策不折不扣落到企业，有力鼓舞了市场主体的发展信心。”全国政协常委、中国税务学会副会长张连起认为，“十三五”时期，我国企业税费“包袱”轻了，留在企业的资金多了，减税降费激发市场主体活力的政策效应正在逐步显现。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)