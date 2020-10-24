公安部打击治理跨境赌博 打掉涉赌平台1700余个

原标题：公安部打击治理跨境赌博

本报讯（记者 林靖）今年以来，公安部会同网信、外交、文化旅游、人民银行、移民管理等部门严打治理跨境赌博，打掉一大批面向中国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙。截至2020年9月底，共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，并成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络和非法资金通道。同时，与有关国家警方密切合作，抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590名。

此外，公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门，核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索，并采取严厉处罚措施；打击处理境外涉赌有害网站3.5万余个，阻断相关有害短信、彩信传播7300万余次；打击处理违法销售互联网彩票网站600余个；组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。文化和旅游部建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施；国家移民管理局建立涉赌人员出入境管控“黑名单”制度，口岸边境查缉阻截一大批涉赌人员。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)