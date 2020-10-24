公安部打击治理跨境赌博 打掉涉赌平台1700余个

本报讯（记者 林靖）今年以来，公安部会同网信、外交、文化旅游、人民银行、移民管理等部门严打治理跨境赌博，打掉一大批面向中国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙。截至2020年9月底，共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，并成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络和非法资金通道。同时，与有关国家警方密切合作，抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590名。
此外，公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门，核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索，并采取严厉处罚措施；打击处理境外涉赌有害网站3.5万余个，阻断相关有害短信、彩信传播7300万余次；打击处理违法销售互联网彩票网站600余个；组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。文化和旅游部建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施；国家移民管理局建立涉赌人员出入境管控“黑名单”制度，口岸边境查缉阻截一大批涉赌人员。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】