外汇局：探索本外币合一 跨境资金池试点

原标题：探索本外币合一 跨境资金池试点

本报讯（记者 潘福达）昨天上午，国家金融监管部门共同举办2020金融街论坛年会政策发布专场活动。国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰介绍，外汇局将大力支持北京服务业扩大开放综合示范区和自贸区建设。

跨境贸易方面，外汇局支持北京自贸区跨境贸易外汇收支便利化。支持符合条件的外贸综合服务企业为跨境电商提供货物贸易外汇综合服务。研究探索实物资产跨境转让的场内外汇结算模式，提升外汇资金结算效率。此外，外汇局为人才从业提供支持，包括便利在京中资机构海外员工薪酬结汇，便利境外高端人才办理个人赡家款、随行子女就读等购结汇。

直接投资方面，外汇局将推进境内机构境外投资便利化。他透露，外汇局正在研究关于合格境外有限合伙人制度（QFLP）试点的改革方案，进一步拓展投资范围、简化登记手续、便利资金汇兑，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续支持北京吸引更多全球一流投资机构落户。

外债方面，外汇局持续推进外债便利化措施落地。

一是进一步升级中关村国家自主创新示范区外债便利化试点政策，助力北京科创中心建设。发布《中关村国家自主创新示范区外债便利化试点实施细则》，区内符合条件的高新技术企业可享受500万美元外债便利化额度。在此基础上，外汇局还特别扩大海淀园区内非金融企业外债便利化额度，由500万美元提高到1000万美元。截至目前，已有19家高新技术企业享受到了政策红利。二是创新企业外债管理方式，合并交易环节，试点一次性外债登记，取消试点企业外债逐笔登记管理要求。三是在北京开展不良资产跨境转让业务试点，允许北京金融资产交易所开展银行不良资产跨境转让业务，进一步盘活银行不良资产，更好支持实体经济发展。

他介绍，下一步，外汇局将研究整合跨境证券投资账户管理，持续推进外债便利化改革，探索开展本外币合一跨境资金池试点，支持跨境绿色金融发展等创新措施，进一步支持北京服务业扩大开放综合示范区和自贸区建设。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)