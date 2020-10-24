原标题：“支持诉讼+示范案件”破冰 证券支持诉讼取得历史性突破

新华网北京10月24日电 中证中小投资者服务中心（以下简称投服中心）支持投资者对深圳美丽生态股份有限公司（股票简称美丽生态）提起的虚假陈述侵权诉讼案作为示范案件在深圳中院公开开庭审理并进行网上直播。这是新《证券法》修订后司法审判机关首次将投保机构支持诉讼案作为示范案件。

深圳中院在法庭设支持诉讼席位，投服中心委派两名工作人员列席庭审，以国家投资者保护机构身份表明对本案提起支持诉讼，投服中心公益律师担任诉讼代理人。该案标志着实践中一直探索并推进的“支持诉讼+示范案件”模式破冰。

资产重组虚假陈述被处罚 支持诉讼选为示范案件

美丽生态于2019年8月5日公告收到中国证监会《行政处罚决定书》，因公司在收购江苏八达园林有限责任公司（以下简称八达园林）重大资产重组过程中触及误导性陈述、重大遗漏及虚假记载三大虚假陈述违法行为，被中国证监会处罚。

诸多投资者起诉至法院请求赔偿。投服中心支持两位投资者向美丽生态、八达园林、贾明辉（时任美丽生态董事长）、王云杰（时任八达园林总经理）和王仁年（时任八达园林法定代表人）提起诉讼。

本着群体性证券侵权民事纠纷案件着重调解、鼓励当事人和解的原则，深圳中院启动诉前调解，因当事人不同意和解，2020年4月8日，投服中心支持诉讼案件被正式受理；此后，为提高审判效率，深圳中院将该支持诉讼案选为示范案件。

明确共同事实及争点 示范诉讼提高审判效率

美丽生态示范案件是深圳中院发布《关于依法化解群体性证券侵权民事纠纷的程序指引（试行）》（简称《指引》）后启动的首单示范案件。

该案庭前充分进行证据交换，庭审中合议庭行使释明权，促进当事人确定共通事实争点和法律争点，全面举证、质证，展开充分辩论。支持诉讼代理律师根据《行政处罚决定书》中认定的违法事实及相关法律法规，对虚假陈述违法事实进行详细阐述。原被告双方对侵权行为重大性、证券违法行为与原告损失之间是否存在因果关系、揭露日的认定、是否存在系统性风险、被告各方的责任分担进行了充分辩论。

根据深圳中院今年4月发布的《指引》，示范判决生效后，已为示范判决所认定的共通的事实、法律适用标准、损失计算方法对平行案件具有既判力。平行案件的投资者可以通过调解的方式请求赔偿，或者法院以简化审理的方式快速审理案件，不再重复对共通的事实争点和法律争点重复审理，以提高审理效率。

探索多种诉讼模式 实现证券违法行为“零容忍”

作为中国证监会直属的证券金融类投资者保护公益机构，投服中心自2016年7月提起全国首例证券支持诉讼“匹凸匹”案以来共累计提起支持诉讼案件30件，其中已审结案件10件。

投服中心表示，深知中小投资者被侵权后面临的维权困境，在实践中积极研究探索“支持诉讼+示范判决”、股东直接诉讼、股东代位诉讼、公益诉讼、特别代表人诉讼等多种诉讼模式，并通过组织课题研究、论坛研讨、参与法律修订等多种方式推动完善公益维权机制。

新《证券法》规定了投保机构对损害投资者利益的行为，可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼；取消投保机构提起股东诉讼的持股比例和持股期限限制；投保机构可以接受五十名以上投资者委托作为特别代表人参加诉讼，开启“默示加入、明示退出”的中国特色集体诉讼制度。

投服中心表示，将适应审判体制创新，完善诉讼维权机制，促进上市公司信息披露真实、准确、完整，从民事追偿角度实现对违法行为的“零容忍”，推动提升上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)