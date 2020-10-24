六部门发布38条举措 支持民企改革发展转型升级

国家发展改革委、科技部、工信部等6部门今日联合印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，从切实降低企业生产经营成本、强化科技创新支撑、完善资源要素保障、着力解决融资难等方面提出38条具体举措，旨在进一步推动相关支持政策加快落地见效，有效应对新冠肺炎疫情影响，激发民营企业活力和创造力，进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业。
《实施意见》指出，继续推进减税降费，进一步降低用能用网成本，深入推进物流降成本，以切实降低企业生产经营成本。对受疫情影响严重的中小企业，依法核准其延期缴纳税款申请。对小微企业2020年1月1日至2021年12月31日的工会经费，实行全额返还支持政策。持续推进将除高耗能以外的大工业和一般工商业电价全年降低5%。依法规范港口、班轮、铁路、机场等经营服务性收费。
《实施意见》明确，支持参与国家重大科研攻关项目，增加普惠型科技创新投入，促进民企数字化转型。鼓励民营企业参与国家产业创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心、国家技术创新中心等创新平台建设，加快推进对民营企业的国家企业技术中心认定工作。
《实施意见》还明确，进一步放宽民营企业市场准入，推动油气基础设施向企业公平开放，进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务。（记者顾阳）
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