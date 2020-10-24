生猪存栏已连续增长8个月，进口猪肉大幅度增加

我国猪肉供应增加 价格或稳定下行

我国是猪肉消费大国，猪肉价格的高低关系到老百姓的菜篮子。近日，记者从农业农村部的新闻发布会上获悉，随着我国猪肉供应的不断增加，猪肉价格正在逐渐降下来，预计一直到明年元旦春节期间，猪肉的价格总体上将低于上一年的同期水平。

据农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华介绍，自今年9月以来，我国市场上的猪肉价格已经连续7周下降，而且也没有出现往年中秋国庆期间价格普遍上涨的情况。在上周全国集贸市场上，猪肉价格已经回落到每公斤50.56元，比今年2月中旬最高价格时降低了9元多。猪肉价格正从高位一点点降下来。

陈光华认为，这一形势的出现，主因在于全国生猪生产的持续恢复，生猪养殖户补栏的积极性高。根据农业农村部监测，到今年9月底，我国能繁母猪存栏已经连续12个月增长，生猪存栏也连续8个月增长，特别是今年的6月份和7月份，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长，这也成为今年生猪生产恢复的重要时间拐点。到9月份底，我国能繁母猪同比增长28%，生猪存栏同比增长20.7%。

“照这个趋势，我们有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”陈光华说。正是由于生猪存栏的持续恢复增长，猪肉市场总体呈现出供应改善、价格震荡回落的态势。另外，我国进口猪肉也在增加，也在一定程度上增加了供应，今年1月~9月共进口猪肉328.6万吨，同比增长了132.2%，这些猪肉的入市，也对平抑猪肉价格发挥了很大的作用。

猪肉价格还能否继续下行，在陈光华看来，这种可能性很大：“今后一个时期，猪肉供应形势还会越来越好，明年元旦春节期间，猪肉供应量预计同比增长30%左右，价格总体上将低于上一年同期水平，不会再出现价格大幅上涨的情况。”

不过，陈光华也指出，猪肉价格能否稳定下行也受到非洲猪瘟疫情控制好坏的影响。今年以来，我国共有9个省份报告发生18起非洲猪瘟疫情。虽然我国的常态化防疫制度已经形成，但也要看到，非洲猪瘟病毒已在我国定植，污染面较大，疫情点状发生和传播的风险进一步增大，如果防疫措施落实不到位，不排除出现区域流行的情况。“影响甚至阻断生猪生产加快恢复的进程。”（记者孙喜保）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)