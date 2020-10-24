证监会就可转债管理办法公开征求意见

新华社北京10月23日电（记者刘慧）证监会23日宣布，为进一步完善可转换公司债券各项制度，丰富企业融资渠道，防范交易风险，保护投资者合法权益，证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

证监会表示，针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题，征求意见稿通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度，防范交易风险，加强投资者保护。

与此同时，征求意见稿对可转债现有发行条件等基本上维持不变，各板块仍适用各自的发行程序和相关规则；将新三板一并纳入调整范围，为将来市场的改革发展提供制度依据；对投资者适当性、交易制度、发行人与投资者权责对等方面提出原则性要求，为交易场所完善配套规则预留空间。

征求意见稿要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则，防范和抑制过度投机；进行程序化交易的，要符合证监会规定并向证券交易场所报告；要求证券交易场所制定投资者适当性管理制度，证券公司对客户的投资者适当性进行核查评估，引导投资者理性参与可转债交易；防范强赎风险，加强对发行人行使强赎权行为的监管和规范；加强风险监测，要求交易所建立跨品种监测机制，并制定针对性的异常波动指标，及时采取有关处置措施。

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