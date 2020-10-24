人民网>>财经

外汇局：前三季度外汇收支形势四个“好于预期”

刘开雄

2020年10月24日10:20  来源：新华社
 
原标题：外汇局：前三季度外汇收支形势四个“好于预期”

　　新华社北京10月23日电（记者刘开雄）今年以来，新冠肺炎疫情严重影响全球经济金融的稳定，我国外汇收支面临复杂严峻外部环境，但在国内基本面的支撑下，前三季度外汇市场主要指标的运行情况呈现了稳中向好态势。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英23日在国新办新闻发布会上用四个“好于预期”形容前三季度我国外汇收支形势——“中国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。”

　　王春英认为，结合三季度货物贸易和服务贸易的情况看，三季度我国国际收支的经常账户仍能保持基本平衡状态；人民币汇率有升有贬，明显强于其他新兴市场货币，与主要发达国家货币相比表现居中。

　　就今年结售汇交易普遍出现客户“逢高结汇、逢低购汇”的情况，王春英认为，这是市场更加理性的表现，市场主体控制风险的意识在不断增强。“这既有利于人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，也有助于外汇市场供求自主平衡。”

　　此外，王春英引用商务部和外汇局前三季度数据表示，前三季度跨境双向投资依然活跃，跨境资金流动平稳有序。

　　展望未来，王春英认为，国内疫情防控和经济恢复在全球具有领先优势，生产、服务、消费提供了非常强有力的支持，这会继续发挥增强信心和稳定预期的作用。同时，我国坚持推动金融改革开放，促进贸易投资便利化的措施不断推进、持续发力，为跨境资金的双向流动和均衡流动创造良好政策环境。人民币汇率保持了较高弹性。

　　王春英表示，新冠肺炎疫情对世界的影响还在持续，外部不稳定、不确定因素仍然存在。外汇管理部门会坚持底线思维，强化对跨境资金双向流动的监测和评估，提高风险意识，切实维护好国际收支平衡和国家经济金融的安全。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved