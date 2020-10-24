原标题：外汇局：前三季度外汇收支形势四个“好于预期”

新华社北京10月23日电（记者刘开雄）今年以来，新冠肺炎疫情严重影响全球经济金融的稳定，我国外汇收支面临复杂严峻外部环境，但在国内基本面的支撑下，前三季度外汇市场主要指标的运行情况呈现了稳中向好态势。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英23日在国新办新闻发布会上用四个“好于预期”形容前三季度我国外汇收支形势——“中国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。”

王春英认为，结合三季度货物贸易和服务贸易的情况看，三季度我国国际收支的经常账户仍能保持基本平衡状态；人民币汇率有升有贬，明显强于其他新兴市场货币，与主要发达国家货币相比表现居中。

就今年结售汇交易普遍出现客户“逢高结汇、逢低购汇”的情况，王春英认为，这是市场更加理性的表现，市场主体控制风险的意识在不断增强。“这既有利于人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，也有助于外汇市场供求自主平衡。”

此外，王春英引用商务部和外汇局前三季度数据表示，前三季度跨境双向投资依然活跃，跨境资金流动平稳有序。

展望未来，王春英认为，国内疫情防控和经济恢复在全球具有领先优势，生产、服务、消费提供了非常强有力的支持，这会继续发挥增强信心和稳定预期的作用。同时，我国坚持推动金融改革开放，促进贸易投资便利化的措施不断推进、持续发力，为跨境资金的双向流动和均衡流动创造良好政策环境。人民币汇率保持了较高弹性。

王春英表示，新冠肺炎疫情对世界的影响还在持续，外部不稳定、不确定因素仍然存在。外汇管理部门会坚持底线思维，强化对跨境资金双向流动的监测和评估，提高风险意识，切实维护好国际收支平衡和国家经济金融的安全。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)