作业帮发布“学习的真相” 高中要“背理科理解文科”

10月15日，作业帮在中国教育报校长大会在线教育论坛上发布了“学习的真相：全国K12学情大数据及学习洞察”。公布的数据显示，在线课程的选择上，贫困地区的高中生更加需要英语、语文等基础课程。

对于如何学好高中，作业帮高中教研教学负责人文煦刚表示，高中应该“背理科、理解文科”。

作业帮产品技术团队为1万名老师建立了2.5亿大数据题库和学生学情多维度大数据报告，帮助老师进行数据化、精细化、本地化教研教学。

作业帮高中教研教学负责人文煦刚揭示高中“学习的真相”

理科需要背，文科需要理解

很多学生会在高一经历数学不及格。文煦刚指出，初高中数学是完全不同的学习方法和侧重点，高中数学的学习宽度和广度大跨步式提升，“比如，初中用一年学3个函数，而高中第一次期中考试就能考到10多种函数”。

高中数学知识点多、抽象度高、综合性强，这是大部分学生学不好数学的原因。文煦刚说，其实高中数学是量化的、最容易提分的学科， 99%的题目题型都有方法，甚至不止一种。

他称，大多数人对文理科学习有误区。真正的认知是“理科需要背，文科才需要理解”。

“理科学习，花费大量时间去理解一个题、一个知识点、一套方法等，却忽略了‘背’。日后解题，还是无法找到对应的方式方法。而文科你都会背却不理解，材料分析可能也拿不了高分。”文煦刚说。

物理难 高考平均48分 语文学考分离 考原文只有6分

文煦刚指出，高中语文最大的特点是学考分离。高考语文直接考课本原文只有6分，学生还不一定能拿得到。而语文非常重要，在部分地区，语文的权重越来越大，高考总分并列的，优先录取语文分数高的学生。

他介绍，语文阅读成了拉分项，高考现代文阅读占35分，很多学生需要1小时才能完成。作业帮推出了高中“纵横语文”课程体系，解决语文学习中的难点。

“物理是高考平均分最低的学科，除北京地区外，平均分只有48分。同时也是最高分和平均分差距最大学科。” 文煦刚指出了物理的难度。

高中物理难在哪儿？他说，大多数学生根本没有学懂物理，“高中物理是一门起点极高的学科，和初中有很大的差异，如果在高一没有引起重视，高二想通过努力弥补会非常吃力”。

文煦刚介绍，高中物理每个核心章节其实只有一两个公式，需要加深理解。作业帮高中“易物理”体系根据对核心公式模型总结、组合训练，不仅能减少背诵公式的压力，还能让知识脉络更加清晰。

作业帮高中教研教学负责人文煦刚揭示高中“学习的真相”

科技赋能，作业帮让学习更高效

作业帮发布的《学习的真相：全国K12学情大数据及学习洞察》指出，在线学习的方式已经渗透到全国各地，成为各地学生的主流学习方式之一。

作业帮成立于2015年，致力于为全国中小学生提供全学科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充，现已成长为我国中小学在线教育领军品牌。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。

作业帮执行总裁苏静介绍，作业帮自成立以来，始终坚持以科技洞悉教育，不断挖掘大数据背后的全国学情，并与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”研究重点课题，在海量数据搜集的基础上，探索数据背后的学习规律和精准需求，取得了显著成果。

目前，作业帮累计激活用户设备超8亿；拥有超2.5亿大数据题库；旗下产品月活用户突破1.7亿。其中，作业帮APP为中国月活过亿的移动应用中唯一的K12教育类产品。作业帮直播课是中国K12在线直播课领军品牌，累计服务学员已超6200万人。（一鸣）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)