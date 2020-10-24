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大型纪录片《为了和平》研讨会在京召开

2020年10月24日14:31  来源：人民网-财经频道
 

抗美援朝大型纪录片《为了和平》研讨会10月22日在京召开。主创团队代表、志愿军亲历者家属、专家学者以及青年观众代表共同围绕纪录片进行了深入研讨。该片由中央军委政治工作部宣传局、国家广播电视总局宣传司、中央广播电视总台总编室联合出品。

《为了和平》总导演、解放军新闻传播中心广播电视部总编辑魏纪奎在发言中表示，该片从小切口切入，深入呈现抗美援朝的典型故事，串接历史背景和思想点，以主题式叙事的形式，凸显大视野大格局。

本次研讨会由国家广播电视总局宣传司、中央军委政治工作部宣传局联合主办。来自国家广播电视总局、中央广播电视总台有关部门负责同志，青年理论学习小组成员代表等参加座谈。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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