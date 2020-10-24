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呼吁关爱女性健康 阳光保险七城联动发起公益跑活动

2020年10月24日21:08  来源：人民网-财经频道
 

10月24日，由阳光保险与中华社会救助基金会联合发起，咕咚平台承办的全国性线上公益跑活动“粉红阳光-关爱女性乳腺癌群体公益跑”鸣枪开跑。

据了解，本次活动在北京、上海、杭州、成都、武汉、广州、西双版纳等七地同步启动，参赛选手统一着装、佩戴粉色元素参加公益跑活动。各地跑友们也将通过云端相约，一起为爱奔跑。目前已有超13万名跑友加入，他们将用自己的美丽足迹积累公益的力量，成为一名助力女性健康的爱心使者，将爱散满人间。

“粉红阳光跑”上线

乳腺癌堪称女性健康的“头号杀手”，其发病率位居女性恶性肿瘤的首位。公开数据显示，我国每年新发乳腺癌病例约30.4万，且发病呈现出越来越年轻化的趋势。乳腺癌属于典型的“三高”疾病，发病率高、治疗费用高、复发率高，因病致贫、因病返贫往往让很多患者面临心理和生理上的双重压力，到2021年预计我国将有250万乳腺癌患者，需要全社会予以更多的关注。

10月份是“国际乳腺癌关爱月”，为呼吁更多爱心人士关注女性健康，提升女性自我保健意识和乳腺预防意识，“粉红阳光-关爱女性乳腺癌群体公益跑”在咕咚APP上线。即日起，用户进入咕咚APP，搜索“粉红阳光跑”即可进入专属活动页面，选择1KM、3KM、5KM不同组别后就可进行参赛。

活动结束后，每一名参与的爱心人士都可以在活动页面领取自己定制版的“爱心汗水”专属线上证书，并向乳腺癌女性患者捐出自己的善意和爱心。阳光保险将在线上征集大家的“爱心汗水”，向中华社会救助基金会捐赠100万元人民币，该善款将用于帮助罹患乳腺癌的贫困女性。

创新公益模式 传递阳光关爱

除了爱心捐赠之外，倡导全社会关注乳腺癌话题，让更多的社会力量参与女性公益，才更有意义。为此，阳光保险与中华社会救助基金会、轻松筹共同发起“粉红阳光·轻松爱”关爱女性公益计划。阳光保险方面表示，未来将联手更多的社会机构和爱心人士形成“粉红力量”，共同守护罹患乳腺癌的贫困女性，为她们提供更好的救治，帮助她们重回幸福生活。

活动期间，阳光保险还将组织多场线上直播活动，邀请北京协和医院、中国医学科学院肿瘤医院等多家三甲医院防癌科、乳腺科的专家们，莅临直播间，免费开展乳腺癌预防、治疗等方面的课程直播，针对患者提供诊疗建议，并帮助更多女性提高乳腺预防意识，教授乳腺疾病有效预防知识。此外，阳光保险还基于自身优势，推出了针对乳腺癌患者的健康险产品——阳光人寿乳腺癌复发医疗保险。

实际上，此次“粉红阳光”活动，也是阳光保险成立15年以来公益之心的延续。多年来，阳光保险聚焦社会弱势群体，充分利用企业的资源优势、平台优势，开展了多项实操落地的帮扶行动，重点面向“三区三州”等国家级深度贫困地区，定向帮扶万名贫困地区乡村学生、定向培养万名贫困地区乡村医生，实施教育扶贫、健康扶贫；先后在吉林安图、四川雅安等地开展智慧扶贫，为贫困地区提供“造血”能力，助力建设美丽乡村。

截至2020年8月，阳光保险累计投入扶贫公益款超过4亿元，累计承担社会风险超950万亿元，为4亿客户提供保险保障，更面向内蒙、吉林、贵州等地区的57个国家深度贫困县实施精准扶贫。

阳光保险方面最后表示，未来将继续在坚持主业发展、坚守价值发展的同时，积极履行社会责任，并不断探索新的公益模式，传递阳光关爱。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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