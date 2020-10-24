华帝潘叶江：未来厨电将与厨房相互融合

10月23日，华帝举行2020年品牌发布会，首次亮出“全系”概念，为消费者提供厨电全生态解决方案。

华帝董事长潘叶江表示，随着东西方餐饮文化的融合，以及现代生活方式的改变，年轻人对厨房越来越不满足只把厨房当作烹饪场所，不断加入了更多“分享”、“社交”、“展现自我”的诉求。

本次发布会上，华帝与敦煌联合推出华帝敦煌套系，包含烟机、灶具、洗碗机、蒸烤一体机和热水器。

“厨房电器不应该只是基于功能独立于厨房，未来的厨电应该与厨房相互融合，不仅仅是厨电的套系化研发，还应提供整体厨房空间的解决方案。”潘叶江指出，厨电与文化的联合不是简单的复制迁移，而是在“古为今用、古今融合”的理念里与厨房文化相融 —— 外观风格的融合、智能系统的融合，服务体验的融合。

潘叶江表示，套系产品的推出，是华帝对全系战略的贯彻，也是华帝为未来构建全面厨房生态的“敲门砖”。充分利用云数据、5G等多元技术，让厨房统一成智慧大脑，随时随地为用户提供理想的生活体验。华帝希望“全系”不止是产品，从营销、到渠道，再到服务，处处都应体现更人性化的专业追求。（毕磊）

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