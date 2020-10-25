新型城镇化建设取得新突破(“十三五”，我们这样走过)

今年9月，在提交社保记录和相关证件后，在天津市工作满一年的张凡通过技能人才引进项目拿到了户口本，成为一名天津市民。“终于在这个城市扎根了。”张凡说，落户以后，每天的工作劲头更足了！

推动城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制、城区常住人口300万以上城市基本取消重点人群落户限制……各地逐步放宽落户限制，目前，1亿非户籍人口在城市落户的目标提前完成！

习近平总书记强调，要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，以人的城镇化为核心，更加注重提高户籍人口城镇化率，更加注重城乡基本公共服务均等化，更加注重环境宜居和历史文脉传承，更加注重提升人民群众获得感和幸福感。

“十三五”期间，以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化建设加快推进。

——户籍制度改革深化，落户城市的限制逐步放开。

广西实现城镇落户“零门槛”，吉林实行农村籍大学生、农村籍退伍军人来去自由的落户政策，浙江支持孵化器、众创空间等设立集体户，向创新创业者敞开怀抱……“十三五”期间，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团全部出台户籍制度改革实施意见，在城镇稳定就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口等重点群体落户通道逐步打通，让有意愿、有能力、有条件的农业转移人口在城市应落尽落、便捷落户。

户籍制度改革成为“十三五”期间新型城镇化建设“加速器”。2019年末，我国城镇常住人口占总人口比重为60.6%，比2015年末提高4.5个百分点。

——基本公共服务均等化提速，服务质量逐步提高。

在浙江嘉善县大云镇，村民张金观只需坐到卫生院“云诊室”里，就有全国18万医生可供问诊。“我们还能搭乘转诊直通车，拿着嘉善医保卡预约上海三甲医院大医生，异地看病、直接结算，现在就医太方便了！”

在江苏昆山淀山湖镇双护村，过去村口的省际“断头路”变成了对接上海青浦区崧泽大道的宽阔大路，车辆川流不息。村委会原主任汤雪林说，“路通了，村民到上海市场做鱼虾水产生意方便多了，日子会更红火！”

“十三五”期间，我国城乡教育资源均衡配置机制、乡村医疗卫生服务体系、城乡公共文化服务体系、统一城乡的社保制度等一系列基本公共服务制度体系更加健全，为今年总体实现基本公共服务均等化目标不断夯实基础。

——县城城镇化补短板，城乡融合水平不断提升。

看到田间的污水终端涌出源源不断的清水，浙江金华市武义县桃溪镇锦平村党支部书记吴献全的脸上露出了笑容。自从2017年武义县开始全面推行污水处理终端“站长制”后，作为村站长的吴献全每天早上7点就开始例行巡查。“武义县总投资1亿多元的第二污水处理厂已开始试运行，每天的污水处理能力又增加了2.5万吨。”

今年，全国县城污水处理率将达到93%，预计比2016年提高近6个百分点。县城基础设施补上短板，生活环境更美了、营商环境更优了，吸引更多的人来县城创业就业。

像武义县一样，今年全国120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作，加速公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育等设施补短板，并辐射乡村，为农民就近城镇化、农业农村现代化提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2020年10月25日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)