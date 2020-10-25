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日英自贸协定战略意义或超经济意义

刘春燕

2020年10月25日08:54  来源：北京日报
 
原标题：日英自贸协定战略意义或超经济意义

　　日本与英国23日在东京正式签署全面经济伙伴关系协定（EPA）。观察人士认为，这是英国“脱欧”后达成的首份重大贸易协议，对于日英双方而言，其战略意义或将超过经济意义。

　　英国今年1月31日正式脱离欧盟，并将于今年年底“脱欧”过渡期结束时退出日欧EPA。日英两国6月启动贸易谈判，希望以日欧EPA为参照，达成双边贸易协定。9月双方宣布就日英EPA谈判达成基本一致。

　　观察人士认为，对日本来说，协定的签署使其长期国际经济战略得到进一步推进，丰富了其在全球尤其是欧洲的经贸伙伴网络，并在经贸规则方面强化了与欧洲国家的联系；对英国来说，与日本的贸易谈判速战速决，彰显了其脱离欧盟后独立进行贸易谈判的能力。

　　日本方面称，日英EPA在关税削减等方面大致沿袭了日欧EPA的内容，将英国“脱欧”对日本企业的影响降至最低。协定生效后，日本从英国进口的约94%的产品、日本出口英国的约99%的产品将取消关税。

　　不过，日本目前仅是英国第11大出口市场。日方贸易统计数据显示，2019年日本对英国出口额约为1.5132万亿日元（1美元约合106日元），英国对日本出口额为8875亿日元。从贸易体量来看，这份协议的“分量”并不显著，带来的经济收益预计相对有限。

　　在数字贸易领域，英日协定相关条款涉及的范围超出欧日协定，或将影响日美欧今后在数字贸易、电子商务等领域的合作。

　　此外，英国是日本第二大投资目的地，很多日本企业在日本、英国与欧盟之间建立了广泛且紧密联系的供应链。英国“脱欧”曾让日本相关企业担心供应链会受到影响。协定快速达成有效缓解了日本投资者对英国经济金融环境的担忧，有助于恢复并增强其对英国市场的信心。

　　日本综合研究所研究员石川智久认为，日英EPA的签署有利于推动英国尽快加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，这是日本所乐见的。此外，英国与印度和非洲这两个具有巨大增长潜力的市场关系深厚，日本或可考虑以日英EPA为跳板，加快开发印度和非洲市场。　　新华社记者 刘春燕

　　（新华社东京10月24日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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