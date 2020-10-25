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注意！你的理财“风险评估”要调整了

郭子源

2020年10月25日08:57  来源：经济日报
 

　　注意！你的理财“风险评估”要调整了

　　本报记者 郭子源

　　“能承受高风险的投资者，才能购买高风险投资理财产品”，这本是投资常识，却在实践中被多次“忽略”，导致纠纷频发。尤其近一段时间以来，国际金融市场波动加剧，部分投资理财产品风险等级快速上升，导致这一矛盾愈发突出。

　　出于保障金融消费者合法权益、落实监管要求等多方考量，近日已有多家商业银行相继发布公告称，将调整个人客户风险评估业务、调整代销产品的风险等级，充分揭示市场风险，让“适合的投资者购买适合的产品”。

　　其中，中国建设银行表示，从10月16日起调整个人客户风险评估业务，个人客户通过该行购买投资理财产品时，开始使用新版《风险评估问卷》，风险评估结果的名称也将依据监管要求变更。

　　此前，中国工商银行也对代销产品风险等级开展了调整，涉及公募基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司特定资产管理计划、基金专户、保险产品。

　　经济日报记者了解到，在工商银行发布的“代销基金产品风险等级调整情况表”中，部分产品由低风险上调至较低风险、由较低风险上调至中风险、由中风险上调至较高风险，此外，也有个别产品风险等级由较高风险降至中风险。

　　“调整后，投资者风险承受能力等级可能会与产品风险等级不匹配，届时，持有相关产品的投资者可根据自身实际情况决定是否做相应调整。”工商银行相关负责人表示。

　　那么，为何多家银行做出上述调整？“投资者适当性管理”的必要性是什么？是否意味着投资者的自由交易权利将被限制？

　　多位业内人士表示，根据监管要求，金融机构在对投资理财产品开展风险评级时，遵循的原则通常有3个，一是产品风险等级评定孰高，二是同类产品风险等级一致性，三是产品风险等级随市场和政策动态调整。

　　近期，受新冠肺炎疫情影响，国际金融市场波动加剧，这导致部分理财产品风险飙升，甚至出现了此前中国银行发售“原油宝”出现较大亏损事件，这既暴露出金融机构在市场异常波动下应急管理能力较弱等问题，也将“投资者不分层”弊病推上前台。

　　在“原油宝”事件中，尽管该产品不等同于原油期货，其高风险特征并未发生改变，然而在实际销售过程中，吸纳了较多风险承受能力较低的普通投资者。

　　“投资者要尽量在自己相对熟悉的领域开展投资，商品期货投资者要掌握专业投资知识，了解投资产品价格变动规律。”招联金融首席研究员董希淼表示，绝大多数个人投资者并不具备专业投资知识与能力，不建议贸然进入商品期货领域。

　　因此，加强“投资者适当性管理”迫在眉睫。实际上，监管层此前已多次下发文件，强调“投资者分层管理”。其中，《证券期货投资者适当性管理办法》明确要求，要根据投资者基本情况、财务状况、投资知识与经验、投资目标、风险偏好等因素，将其分为“普通投资者”与“专业投资者”两类。

　　对于普通投资者而言，无论是炒股票、买基金、做期货，均要填写《投资者基本信息表》《投资者风险承受能力评估问卷》等，证券期货经营机构将通过问卷调查、知识测试等方式全面、深入了解客户，并按风险承受能力等级将其由低到高至少划分为五级。

　　此外，针对银行理财市场，中国银保监会也曾发布指导意见，明确提出在购买银行理财产品前，银行首先要测评投资者风险偏好，在此基础上推荐相应理财产品。

　　但值得注意的是，不论监管政策还是银行调整，其核心逻辑是向投资者充分揭示市场风险，而非限制投资者的交易自由。

　　例如，金融机构在告知投资者不适合购买相关产品后，如果该投资者仍主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，金融机构应在确认其不属于风险承受能力最低类别投资者后，对其作出特别的书面风险警示，如果此时投资者仍坚持购买，金融机构则可以向其销售相关产品。

　　郭子源

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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