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易纲：全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度

2020年10月25日09:01  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端10月24日电 “尽管我国金融业开放步伐很快，但外资在机构准入和展业限制解除后，仍需申请诸多许可，面临不少操作性问题，对金融业开放的诉求依然较多，这表明金融业向负面清单管理的转变还有不少工作要做。”24日，中国央行行长易纲在第二届外滩金融峰会作主题发言时表示，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。他强调，负面清单与金融业持牌经营并不矛盾，负面清单模式下，金融机构的准入和展业也必须满足资质要求、持牌经营。

易纲在发言中指出，中国经济已经由高速增长转向高质量发展。新发展格局不是关起门来封闭运行，而是要更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

易纲称，中国经济深度融入全球经贸体系，是构建新发展格局的重要背景。中国是全球经贸体系的重要参与者，已成为第一大贸易国和第二大直接投资目的地，是全球价值链的重要枢纽和制造中心。2002-2019年，中国对全球经济增长的年均贡献率接近30%。

他说，建设更高水平的开放型经济新体制，是构建新发展格局的应有之义。构建新发展格局要求更好利用国际国内两个市场、两种资源，不仅要便利商品和要素的流动，还要推动规则制度型开放，增强制度的竞争力，从而提高经济发展的质量和效率。这不仅有利于中国经济，也有利于全球经济。

同时，易纲指出，进一步扩大金融业开放，是构建新发展格局的必然要求。金融业开放不仅引入了机构、业务、产品，增加了金融要素供给，还促进了制度规则的完善，促进了金融制度供给。这有利于提升金融服务实体经济的效率和能力，助力中国经济高质量发展。

对于下一步金融业开放措施，易纲表示，第一，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动开放理念和模式的转变。尽管我国金融业开放步伐很快，但我们在同外资金融机构、境外央行的沟通中也注意到，外资在机构准入和展业限制解除后，仍需申请诸多许可，面临不少操作性问题，对金融业开放的诉求依然较多，这表明金融业向负面清单管理的转变还有不少工作要做。

易纲强调，负面清单与金融业持牌经营并不矛盾，负面清单模式下，金融机构的准入和展业也必须满足资质要求、持牌经营。负面清单与加强事中事后监管也并不矛盾，负面清单模式下，监管部门可将更多的资源从准入管理转向事中事后监管，实现监管效能的提升。

第二，统筹推进金融服务业开放、人民币汇率形成机制改革和人民币国际化。人民币汇率形成机制改革要增强人民币汇率弹性，更好地发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡中的“自动稳定器”作用。人民币国际化要坚持市场主导，监管当局主要是减少对人民币跨境使用的限制，顺其自然。新形势下的人民币国际化可在坚持市场主导的基础上，进一步完善对本币使用的支持体系，为市场作用的发挥创造更好的环境和条件。

第三，在加快开放的同时防范风险。加强宏观审慎管理，提高金融监管的专业性和有效性，建好各类“防火墙”，提高防范和化解重大风险的能力，使监管能力与开放水平相适应。(中新经纬APP)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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