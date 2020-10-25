央行行长：人民币国际化要坚持市场主导

中国人民银行行长易纲24日在上海举行的第二届外滩金融峰会上发表视频演讲表示，人民币国际化要坚持市场主导，监管当局应减少对人民币跨境使用的限制，顺其自然。

过去两年，中国金融业开放迈出里程碑式步伐，集中宣布了50余条开放措施。易纲指出，金融业开放不仅引入了机构、业务、产品，增加了金融要素供给，还促进了制度规则完善，促进了金融制度供给。这有利于提升金融服务实体经济的效率和能力，助力中国经济高质量发展。

谈及如何进一步推动金融业开放，易纲提出，中国要全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动开放理念和模式转变。

他直言，尽管中国金融业开放步伐很快，但中国央行在同外资金融机构、境外央行沟通中也注意到，外资在机构准入和展业限制解除后，仍需申请诸多许可，面临不少操作性问题，对金融业开放的诉求依然较多，“这表明金融业向负面清单管理转变还有不少工作要做”。

易纲强调，负面清单与金融业持牌经营并不矛盾，负面清单模式下，金融机构准入和展业也必须满足资质要求、持牌经营。负面清单与加强事中事后监管也并不矛盾，负面清单模式下，监管部门可将更多资源从准入管理转向事中事后监管，实现监管效能提升。

此外，中国还将统筹推进金融服务业开放、人民币汇率形成机制改革和人民币国际化。易纲表示，人民币汇率形成机制改革要增强人民币汇率弹性，更好发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡中的“自动稳定器”作用。新形势下的人民币国际化可在坚持市场主导基础上，进一步完善对本币使用的支持体系，为市场作用的发挥创造更好环境和条件。

他同时提及，中国将加强宏观审慎管理，提高金融监管的专业性和有效性，建好各类“防火墙”，提高防范和化解重大风险的能力，使监管能力与开放水平相适应。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)