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三季度“最缺工”的100个职业排行发布

李丹青

2020年10月25日09:03  来源：《工人日报》
 
原标题：三季度“最缺工”的100个职业排行发布

　　本报讯（记者李丹青）中国就业培训技术指导中心10月23日发布2020年第三季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行。排行显示，生产制造及社会生产服务和生活服务领域，短缺职业较多。其中，营销员、保洁员、餐厅服务员、保安员、商品营业员、快递员、车工等连续半年来位列前十位短缺职业。家政服务员、客户服务管理员、房地产经纪人进入“最缺工”的前十位职业。

　　从排行情况来看，与第二季度短缺职业排行相比，制造业复苏明显，人才需求旺盛。新进排行的28个职业中，有19个与制造业相关。短缺程度加大的15个职业中，有5个职业与制造业相关。

　　同时，招聘需求人数和求职人数环比“双下降”，求职人数下降更明显，缺口人数扩大，供求关系仍然偏紧。

　　从“最缺工”的100个职业看，招聘需求人数从二季度的148.9万人下降到131.6万人，求职人数从二季度的74.3万人下降到49.2万人，缺口数从二季度74.6万人上升到82.4万人，总体求人倍率（招聘需求人数与求职人数的比值）从二季度的2.01上升到2.67。二季度复工复产高峰带来的反弹需求已出现回落，市场整体供求恢复常态。

　　值得关注的是，与疫情防控相关的职业短缺程度明显缓解。除缝纫工仍保留在排行内之外，缝制机械装配调试工、医用材料产品生产工、内科医师、药物制剂工、裁剪工等5个职业均退出排行，短缺程度明显缓解。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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