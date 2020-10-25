京沪高铁将推浮动票价 二等座最高上涨约45元

人民网北京10月25日电 据上海证券交易所网站消息，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称京沪高铁公司）24日发布公告称，决定对京沪高铁票价进行优化调整，实行浮动票价机制。将北京南站-上海虹桥站全程列车二等座最高执行票价调整为598元，与当前12306官网显示的票价相比，上涨45元，涨幅8%；最低执行票价调整为498元，降幅10%；全程列车商务座最高执行票价调整为1998元，最低执行票价为1748元。新的票价模式将从2020年12月23日起开始实施。
公告指出，将京沪高铁时速 300~350 公里动车组列车二等座公布票价进行优化调整，同时将商务座、特等座和一等座与二等座的比价关系分别按照 3.5 倍、1.8 倍和 1.6 倍执行。
公告指出，实行浮动票价机制。改变目前执行的固定票价的做法，实行优质优价、灵活的浮动票价机制，以现行执行票价为基准价实行上下浮动。
据了解，此次票价有升有降。按照旅客对图定旅行时间、席别服务的不同需求合理调整票价，让广大旅客有更多的出行选择。
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