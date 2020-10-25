秦淮数据集团斩获国际“奥斯卡”行业大奖

中新网10月24日电 格林尼治时间10月22日，被誉为数字基础设施行业“奥斯卡”的权威奖项——第16届全球运营商奖(GCAs)在伦敦揭晓。其中，秦淮数据集团建设运营的中国山西环首都 太行山能源信息技术产业基地荣膺最佳亚洲项目，成为此次唯一获奖的亚洲数据中心，也是中国数据中心企业自奖项创办以来首度获得该全球运营商奖殊荣。

本届全球运营商奖主席、国际电信行业终身成就奖获得者卡尔 罗伯茨在颁奖评语中说，“中国山西环首都 太行山能源信息技术产业基地”拥有出色的指标，出色的案例，全面而令人信服。秦淮数据集团提供了强大的创新和成就，同时项目融合了强大的可再生能源。表明了该区域巨大的市场需求以及秦淮数据集团在市场需求方面的快速响应能力。

全球运营商奖(GCAs)至今已连续举办16届，被誉为全球电信行业的“奥斯卡”，本届全球运营商奖收到全球电信行业的近300份竞奖提案，共颁发“年度最佳运营商”、“年度陆地项目”、“年度海底项目”、“最佳5G项目”、“最佳亚洲项目”等39个单项奖项，Orange、Verizon、Telefónica、EllaLink、PCCW Global等来自欧洲、北美、非洲及亚太市场的电信运营商、海底光缆、5G、区块链、云服务等电信细分行业的领军企业分别获奖。

秦淮数据集团是亚太新兴市场领先的超大规模数据中心解决方案运营商，是在中国、印度和东南亚市场建造新一代超大规模数据中心的先行者，同时专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。2020年10月1日，秦淮数据集团成功登陆纳斯达克交易所全球精选市场，成为中国首家以亚太新兴市场为主要业务区域的信息基础设施上市企业。

中国山西环首都 太行山能源信息技术产业基地项目创新“可再生能源+数据中心”联动发展新模式，加强综合能源服务能力、装备制造能力、一级开发能力和全栈周期服务能力等四大能力建设，实现可再生能源消纳的同时，促进了当地数字经济发展。

据悉，作为全球标杆的中国山西环首都 太行山能源信息技术产业基地将于10月25日正式开园，进入全面运营阶段。

(责编：栗翘楚、孙阳)