推进共享发展 五年稳步向前（经济新方位·新发展理念·共享）

发展为了人民，发展成果由人民共享——

百姓日子越过越红火

本报记者 李心萍

湖南花垣县十八洞村，木楼相依、鸟语花香，村民施全友开起农家乐，一步一个脚印，把通往小康的路踩实走稳。

江西峡江县巴邱镇，青瓦白墙、错落有致，棚改房里传来阵阵欢笑，一室变三室，5000多户中低收入家庭圆了安居梦。

云南巧家县马树镇，青山环抱、绿水流翠，崭新的教学楼拔地而起，琅琅书声回荡在校园里。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”“十三五”期间，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持共享发展理念，发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，不断把为人民谋福祉的事业推向前进。

——看，今日中国，人们的日子越过越红火。电视机要4K高清大屏的、电冰箱要双开门大容量的、洗衣机要除菌带烘干的，这是当下中国人对“三大件”的新要求。解放双手，洗碗机、扫地机器人进入百姓家；追求健康，净水器、空气净化器成为家庭新装备。当下的中国人，衣是色彩斑斓的风景，食是天南地北的滋味。

“十三五”期间，全国居民人均可支配收入从2016年的2.38万元增长至2019年的3.07万元，增速快于同期人均GDP年均增速。老百姓的钱袋子鼓了，生活质量显著提升。2019年，全国居民恩格尔系数降至28.2%，连续八年下降，已达到联合国20%—30%的富足标准。

——看，今日中国，越来越多的贫困群众圆了脱贫梦、开启新生活。党的十八大以来，党中央把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，力度之大、规模之广、影响之深前所未有。从西海固到西南边陲，从乌蒙山区到秦巴腹地，一张张军令状直指难点，一批批扶贫干部扎进贫困村，一系列举措铿锵落地。

“十三五”期间，全国建档立卡贫困人口从2015年的5575万人减少到2019年的551万人，贫困发生率从5.7%降至0.6%，脱贫攻坚取得决定性成果。今年年底，现行标准下的农村贫困人口将全部脱贫，贫困县全部摘帽，我们将创造人类反贫困史上的中国奇迹。

——看，今日中国，亿万孩子同在蓝天下共享优质教育，每个人都有人生出彩的机会。城乡义务教育差距逐渐缩小，困难学生平等接受教育权利得到保障，特殊教育实现更快更好发展，少数民族学生接受优质教育机会逐步扩大……兜牢底线、缩小差距、提升质量，教育发展成果更多更公平惠及全体人民。

2019年，我国九年义务教育巩固率为94.8%，义务教育普及程度达到世界高收入国家的平均水平；高中阶段毛入学率达到89.5%，超过中等偏上收入国家平均水平；高等教育毛入学率提高到51.6%，建成世界最大规模高等教育体系。

——看，今日中国，病有所医、医有所保，健康中国建设惠及千家万户。政府卫生投入不断增加，个人卫生支出占卫生总费用比重持续降低；分级诊疗制度全面落实，越来越多居民有了签约家庭医生；“互联网+医疗”方兴未艾，“指尖上的医院”高效便捷。

截至2019年底，我国建立起世界上规模最大的基本医疗保障网，参保人数超过13.5亿人，参保率稳定在95%以上。居民人均预期寿命提高到77.3岁，婴儿死亡率下降至5.6‰。全国医疗卫生机构床位数880.7万张，是2000年的2.8倍。

——看，今日中国，从“有居”到“宜居”，越来越多的人住进了温馨舒适的家。棚户区改造，暖了千万居民的心；公租房建设，托起城镇低保、低收入群体的安居梦；农村危房改造，让千万农民住上放心房……五年来，我国大规模实施保障性安居工程，受益人群覆盖面不断扩大，住房保障网越织越密。

“十三五”期间，我国城乡居民人均住房面积大幅提高，居住质量极大改善。2019年城镇居民人均住房建筑面积为39.8平方米，比2002年增长62.1%；农村居民人均住房建筑面积为48.9平方米，比2000年增长97.2%。

幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，“十三五”期间，在新发展理念的指引下，人民群众获得感幸福感安全感不断提升，稳步走上全面小康的光明大道。

奔赴云南大理的武大退休教授——

支教西部是职业更是事业

本报记者 杨文明

近九成学生来自农村，近1/7的专任教师是来自北京大学、武汉大学、中山大学等20多所教育部直属高校的退休教师，滇西应用技术大学现在的师生结构，有点特殊。

地处西部，正式成立仅3年，滇西应用技术大学的师资力量先天不足。如何解决？通过退休教授支教的方式，西部高校的学生也能享受一流高教资源。

今年5月，武汉大学退休教授刘伟跟夫人——中南财经政法大学退休教授周月梅一道奔赴大理。作为教育部高校银龄教师支援西部计划的成员，他们将在滇西应用技术大学支教一年。

吸引刘伟教授的，不只是大理的美。“如果是来旅游，顶多也就待上个把月。可从事教学、科研，值得我待满一年。这对我来说是职业，更是事业。”

刘伟对自己的课一向信心满满，从前在武汉大学，每堂课教室都挤满了学生。可在滇西应用技术大学的第一堂课，让刘伟压力倍增。“听得认真、反应平淡，学生们的学习基础相对较弱，讲得快了不少学生听不懂。”教了一辈子课的刘伟，只能重新制作教案，详细介绍推导过程。课堂上要讲的题目，课前他自己重新演算一遍，光草稿纸就让助教送了好几遍。

刘伟负责统计学、管理运筹学两门专业主干课程的教学，第一个学期一周8节课，排得满满当当。给本科生授课、在自己助教杨晓当组长的课题组指导科研，甚至跟学生们一起运动，刘伟忙得不亦乐乎。班里举办集体生日会，最先想到的就是邀请刘伟教授夫妇。

滇西应用技术大学管理学院大三学生张宝玲说：“高中同学听说给我们上专业基础课的老师好几位是来自名校的教授，都很羡慕。”

“能与西部的师生分享知识、经验，也是种幸福。支教滇西应用技术大学，是双赢。”刘伟签的支教三方协议是一年。他说：要是身体条件允许，还要接着干。

贵州舍烹村返乡企业家——

一企帮八村 村村有产业

本报记者 程 焕

地处乌蒙山深处的娘娘山脚下，舍烹村是贵州盘州市普古乡一个偏远的少数民族村寨，老乡们祖祖辈辈靠天吃饭。

16岁外出闯荡，30年打拼，陶正学挣下家业，成了村里最先富起来的人。为了改变家乡贫困面貌，他成立贵州娘娘山高原湿地生态农业旅游开发有限公司，带领老乡们发展现代高效农业和生态旅游业。

“把群众利益与企业、村集体联结起来，共享发展成果。”陶正学响应“千企帮千村”号召，采取“一企帮8村”抱团发展模式，从舍烹村辐射延伸到周边7个村子，将8个村联合起来共同发展，带动村民用土地、山林和房屋入股，共同参与娘娘山景区的开发建设。

在联村党委和公司的带动下，娘娘山景区创建为国家4A级旅游景区，老乡们在家门口开起130多家农家乐或农家旅馆，每年带动近千名当地群众就业。公司还整合了8个村的2万多亩土地，种植猕猴桃、蓝莓、刺梨等山地特色农产品，走出了一条独具特色的农旅一体化之路。

山旮旯里开办起农家乐，村民说要感谢陶正学，“没有陶正学带着大伙做农业、搞旅游，舍烹村不会是今天这个样子。”

如今，8个村实现了村村有产业、村村有景点，村民年人均纯收入由2015年的不足7000元，提高到2019年的1.6万元，3962名贫困人口顺利脱贫摘帽。“利益联结非常关键，公司发展好了，群众也可以持续稳定增收。”陶正学说，将继续延伸产业链条，推进农村一二三产业融合发展，帮老乡们拓展长效增收途径。

数据来源：国家统计局、国家卫健委

版式设计：蔡华伟

本期策划：吴 燕 蒋雪婕 郭雪岩

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)