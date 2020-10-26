内外贸并进 畅通双循环（经济聚焦）

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10月24日下午，第128届广交会在“云”端落幕，本届广交会吸引了来自226个国家和地区的采购商注册观展，参展企业云展厅累计访问量789.26万次。

在网上店铺页增加“可内销”标签、举办双循环促进活动……本届广交会积极推动企业参与双循环，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现结构更科学的可持续发展。

10月24日下午，为期10天的第128届广交会在“云”端落幕，本届广交会吸引了来自226个国家和地区的采购商注册观展，近2.6万家参展企业上传展品超过247万件，参展企业云展厅累计访问量789.26万次。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，本届广交会展现了中国外贸活力与韧劲，同时，还有1.37万名境内采购商注册观展，累计向参展商发起即时沟通5.78万次。借助“云”端，第128届广交会成为畅通双循环、内外贸并进的重要平台。

双循环推动企业可持续发展

1200平方米秀场，10家企业、近200款年度新品参加模特走秀，现场搭台直播带货……第128届广交会期间，2020广交会时尚周（秋季）暨时尚爆款LIVE秀成功举办。

“没有料到我们参加本届广交会‘墙内开花里外都香’。”广州谷希欧皮具品牌负责人陈彦荣介绍说，公司是外向型公司，之前出口占比一直超过50%；今年受到疫情影响，出口量下降，但借助两届“云上广交会”，内销单比重提升到了70%—80%，帮助企业稳住了发展势头。

“今年我们实现了国内市场的突破，目前已签约近7000万元人民币内贸业务。”中电珠海广交会业务负责人何薇表示，从展会一开始就收到不少内销业务的询盘，过去公司偏重于外销，现在看来内外贸平衡是公司提升抗风险能力的重要依托，也是企业转型的重要契机。

“我们今年是第一次参加广交会，就是为了打开外销市场。”广东禧鸿电器有限公司副总经理敬大鹏表示，研发生产智能电饭煲为主的禧鸿电器，过去产品基本为内销，今年参加“云上广交会”，就是希望能开拓海外市场。目前企业的产品在韩国和越南逐步打开了局面，出口并非仅仅为了增加销售渠道，而是希望通过参与国际竞争，提升企业整体竞争力。

“第128届广交会为具有内贸意向的参展企业，在其网上店铺页增加‘可内销’标签，提高辨识度，并展示可内销的线上产品导览手册，帮助供采双方快速匹配对接。”徐兵表示，第128届广交会在推动构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局方面发挥积极作用。积极推动企业参与双循环，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现结构更加科学的可持续发展。

“我们在广交会平台上线的56款厨房家电产品都打上了‘可内销’的标识，参展期间每天大约有10多名国内采购商前来洽谈。”深圳市联创三金电器有限公司销售总经理张富文说，通过“可内销”标识，国内采购商很容易找过来，以往出口的热销机型，现在也正逐步打开国内市场。

帮助企业拓展内循环广度和深度

对于一些过去专注于出口加工、国际订单的中小企业来说，并不一定能够迅速适应转内销。

“出口转内销，我们一开始是水土不服的。”广州浩洋电子董事长蒋伟楷说，国内与国外有着截然不同的分销体系和经销商渠道，就连回款方式和售后管理都完全不同。

而且，企业转内销首先要面对一个问题：订单从哪里来？

对此，本届广交会首次举办“国内国际双循环、内贸外贸齐驱动——广交会双循环促进活动”，现场超40家广东参展商企业和约100位境内专业采购商参与，推动企业对接国内市场、做强品牌，促进贸易结构优化升级。

连续40年参加广交会的广州纺织品进出口集团有限公司，也启动了内销市场的开拓，“我们的产品设计以欧美市场为主，现在开始兼顾国内客户的需求。”公司相关负责人介绍；深圳市金多多食品有限公司在现场与多家境内采购商达成意向合作；深圳市牧人电器董事长王文雄表示，公司目前90%以上的销售额都分布在海外，急需通过此次活动了解广大企业的需求，开发国内的客户端和市场端。他所想了解的外贸企业转内销遇到的政策、融资等具体问题都在活动现场得到了满意的解答……

广交会副秘书长、中国对外贸易中心副主任文仲亮表示，广交会经过63年的发展，形成了全球首屈一指的展览规模和庞大的优质供应商队伍。参展企业积累了生产制造、供应管理、产品质量、市场意识等多方面的竞争优势，在继续参与外循环的同时，也在不断拓展参与内循环的广度和深度。

着眼未来不断增强企业竞争力

“格兰仕在与日本、欧美等主要品牌深化合作的同时，也进军芯片产业和建设‘工业4.0’基地。”格兰仕集团副董事长梁惠强表示，在“外循环”方面，格兰仕将发挥完整产业链优势，在全球产业链重构中持续增强竞争力；在“内循环”方面，发挥好国内超大规模市场优势，用技术领先和适销对路的产品做大做强国内市场。

“数字产业链集采平台是我们打通双循环的重要探索。”何薇说，该平台深入细分产业，提供国际集采、物流配送集成、供应链金融、技术支撑等多种服务，提供定制化全产业链解决方案。“目前已建立高端数字农业集采平台，对接国际一流的产品供应商和国内高端数字农业项目需求，成效较好。”

经济学家、广东省委党校教授陈鸿宇表示，不论是国内经济循环或者国际经济循环，都包含着相互渗透的供给和需求，都包含着深度耦合的供应链、产业链、价值链和创新链，推进国内国际双循环相互促进，有利于进一步实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)