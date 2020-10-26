继续激发经济持续发展的内生动力（新论）

最新发布的三季度宏观经济“成绩单”，再次证明了中国经济强大的修复能力和旺盛的生机活力。

在经历了一季度的显著下行和二季度的企稳反弹后，三季度中国经济数据显得格外亮眼——GDP由一季度的-6.8%到上半年-1.6%，再到前三季度同比增长0.7%，由负转正，中国宏观经济继续强势复苏。保市场主体、减税降费等一系列针对中小微企业的纾困政策，精准唤醒了市场的活力，受疫情影响较大的小型企业PMI（采购经理指数）在9月实现强劲反弹，比上月上升了2.4个百分点，升至50.1%。制造业复苏分化也在缩小，高技术制造业等产业较快增长，经济转型发展的新动能势如破竹。此外，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的利好已经开始释放，国内大循环释放出的生产能力有效弥补了国际需求的供给缺口，9月进出口增速全面回升，大幅好于预期。

国际社会也对中国经济的表现投出信心票。国际货币基金组织（IMF）公布的最新一期《世界经济展望》显示，与6月的预测相比，上调2020年中国经济增速预期，预计中国是本年度全球唯一实现正增长的主要经济体。判断一个经济体的底气，既要看眼前的“形”，更要看长远的“势”。韧性强、回旋余地广，潜力足、弹性空间大，正是中国经济长远发展之“势”。中国经济用实力把失去的时间夺了回来，在全球经济复苏的赛道上成为领跑者，这源于我们对疫情的有力控制以及中国市场的内生韧性，也得益于疫情防控期间财政政策、货币政策等各项宏观政策的精准支持。中国经济呈现出了远超外界预期的巨大潜力和弹性。

从世界范围来看，世界经济衰退的大趋势不变，国际货币基金组织预计2020年全球经济将萎缩4.4%，发达经济体将出现同步的深度衰退，部分地区疫情加速蔓延，使得很多经济体自8月起放慢了经济重启的步伐。从内部来看，国内疫情“外防输入、内防反弹”的压力依然不小，经济仍处在修复进程中，还没有恢复到正常状态。持续复苏向好的基础仍需巩固，我们还需有针对性地解决中国经济发展中的诸多短板和可能出现的问题，让全球经济的恢复与中国经济的全面复苏互相促进。

总体而言，预计四季度中国经济将会继续维持向好的趋势，且GDP增速大概率会高于三季度。但内外形势依然充满变数，对于整个四季度而言，我们需要继续对我国基本面保持乐观谨慎的态度，在诸多不确定性中，以真正畅通国内大循环、国内国际双循环为支撑，寻找经济持续向上的确定性。一方面，我们要稳基本盘、保经济增长活力，充分发掘内需潜力、完善国内产业链体系、降低综合融资成本、激发市场主体活力、推进高水平区域经济一体化等，打通国内国际两个循环的堵点；另一方面，我们要破难点、绘蓝图，在即将开启的“十四五”新征程上，更多地着眼于宏观层面的问题，贯彻新发展理念，聚焦供给侧结构性改革，继续激发经济持续发展的内生动力。

昨天是今天的历史，明天是今天的未来。我们有信心让中国经济持续高质量发展，为世界经济复苏注入新动能。

（作者为清华大学五道口金融学院副院长、教授）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)