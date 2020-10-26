"十三五"经济社会发展观察:创新驱动，发展动力换挡升级

北斗三号全球卫星导航系统正式开通，“中国天眼”落成启用，港珠澳大桥飞架三地……“十三五”时期，一系列标志性、引领性重大原创成果竞相涌现，对经济高质量发展支撑作用日益凸显。创新发展，无疑是“十三五”时期我国经济社会发展的一个闪亮标签。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央着眼全局、面向未来，作出“必须把创新作为引领发展的第一动力”的重大抉择，大力实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，不断增强我国经济整体素质和国际竞争力。从推进以科技创新为核心的全面创新，到构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，再到加快推进人才发展体制和政策创新，近年来我国不断强化创新驱动发展的顶层设计，努力破除制约创新的思想障碍和制度藩篱，坚持创新发展形成了从发展理念到发展战略再到行动落实的完整链条。如今，以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式正在形成，推动经济社会发展取得了一系列历史性成就，发生了历史性变革。

创新是引领发展的第一动力，抓住创新便抓住了发展全局的牛鼻子。实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择。习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上强调：“实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长。”坚持创新发展，大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术，这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成新发展格局的关键。中国经济的庞大体量和阶段特征，决定了实现高质量发展既要依靠前沿创新领域的发展，更需要将创新扩散在整个经济体系、各个行业发展中。经济社会发展和民生改善，比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。唯有把发展基点放在创新上，才能提高国家创新体系的整体效能，推动经济发展的整体效益不断提高。

实施创新驱动发展战略，是应对发展环境变化、把握发展自主权、提高核心竞争力的必然选择。历史和实践表明，“核心技术靠化缘是要不来的”。“十三五”时期，国产航母、国产大飞机、长征五号运载火箭等一批国之重器相继诞生，5G通信、超级计算等产业技术创新取得重大突破，正是坚持自力更生、创新攻关结出的硕果。当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，在日趋激烈的国际竞争下，我国仍存在核心技术受制于人、关键领域被“卡脖子”的风险，自主创新能力的重要性愈加凸显。“十四五”时期我国将进入新发展阶段，更加需要坚定不移走中国特色自主创新道路，更好发挥新型举国体制优势，把创新和发展主动权牢牢掌握在自己手中。

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。今年9月初，世界知识产权组织发布《2020年全球创新指数报告》，我国创新指数排名从2015年的第二十九名跃升至第十四名，是跻身综合排名前三十名的唯一中等收入经济体。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，坚持创新发展，实施创新驱动发展战略，让创新在全社会蔚然成风，必能以科技创新催生新发展动能，助力畅通国民经济循环、构建新发展格局，推动中国经济巨轮驶向更广阔的蓝海。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)